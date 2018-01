Pau Donés canta per als metges i infermeres que van tractar el seu càncer

Pau Donés, cantant de Jarabe de Palo, ha celebrat el primer aniversari de l'operació per carcinomatosi peritoneal a la qual es va sotmetre, amb un concert privat dedicat als professionals que en van tenir cura durant la seva estada a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.

Pau Donés ha volgut agrair la tasca dels professionals amb un concert a l'auditori de l'hospital davant d'un públic format bàsicament per infermeres que han corejat totes les seves cançons. També hi ha participat el cirurgià que el va operar i que només tres dies després de la intervenció no va dubtar a tocar la guitarra amb Donés.

540x306 Un moment de l'actuació / PERE VIRGILI Un moment de l'actuació / PERE VIRGILI

Al costat de Pau Donés hi havia el Jan, fill d'una infermera del centre i malalt de càncer, que ha pogut complir el seu somni de conèixer el cantant.

Ha sigut un acte molt emotiu on el cantant, entre cançó i cançó, ha parlat de la seva experiència a l'hospital i fins i tot ha confessat que durant la seva estada es va enamorar d'una infermera. En un to distès, Donés també ha reconegut, però, que hi va haver moments en què va témer per la seva vida.