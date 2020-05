Pedro Duque: "Estem fent proves amb ratolins. En dos o tres mesos tindrem resultats”

El Ministre de ciència Pedro Duque ha explicat que ara mateix, "estem fet les primeres proves en animals, com ratolins, d’una primera candidata a vacuna contra el covid-19. I tenim 8 projectes més estudiant-se gràcies a un fons especial de finançament. En dos o tres mesos tindrem els primers resultats. I podrem tenir dades per veure si funcionen".

Durant una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Duque ha admès que "un 5% de persones amb anticossos generats és una xifra molt baixa, això reforça la idea que cal molta prudència. A més, ningú ha demostrat que tenir anticosssos et doni 100% de seguretat. Per això cal ser prudents amb el sistema de fases, que és el camí adequat si es fa amb civisme".

Duque ha explicat que el pla de fases del govern "està pensat per si hi pogués haver un rebrot”, posant l'accent en que "hem fet l’estudi de seroprevalença més avançat del món. Hem utilitzat 20 vegades més persones que en un sondeig electoral normal".

Preguntat pels problemes de competències amb les autonomies, Duque ha volgut defensar que "no hi ha hagut cap recentralització de competències. Tots els sistemes sanitaris segueixen sota les ordres dels consellers de les comunitats”, defensant que en alguns moments va caldre imposar el punt de vista del govern central, com a la compra de material, ja que "una compra global sempre és millor que una compra parcial o fomentar la competència entre regionals per comprar".

Sobre el material defectuós comprat els primers dies, Duque ha volgut explicat que "vam avançar-nos a la resta del món comprant els primers tests que es van desenvolupar. Després vam comprovar que la informació comercial no corresponia amb la qualitat".

Finalment, preguntat per si ara cal prioritzar la salut o la part econòmica, Duque ha recordat que "l’economia només es recuperarà si som curosos amb la salut. Les dues coses van juntes", sentenciant que "no resoldrem els problemes individuals barallant-nos per les xifres. No ajudem ningú".