El ministre de Ciència i Universitats, Pedro Duque, no sabia que a Catalunya hi havia vaga d'estudiants: "No he estat a Barcelona ni ho he llegit"

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, no sabia que a Catalunya hi ha hagut vaga d'universitaris tota la setmana, amb barricades a les aules, carrers tallats i concentracions davant del Parlament. De fet, se n'ha assabentat aquest matí per la pregunta d'un periodista, que li ha demanat un comentari sobre la qüestió. "No he estat a Barcelona ni n'he llegit res, la veritat. No tinc comentaris", ha respost amb una rialla.

Les declaracions les ha fet aquest divendres a l'entrada del Consell Europeu, on s'ha reunit amb els seus homòlegs de la resta d'estats membres.

Ahir mateix els estudiants van tallar la Diagonal i el passeig de Gràcia i van llegir un manifest en què demanaven al Govern que apliqui la moció que el Parlament va aprovar fa dos anys i que insta la Generalitat a reduir un 30% les taxes.

Imatge de la protesta d'ahir, al seu pas per la Via Laietana de Barcelona, en què milers de professors, metges i funcionaris van demanar contrarestar les retallades.

Carrers tallats i universitaris dormint a les aules

Un altre grup d'universitaris van tornar a bloquejar els accessos al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i prop de 300 alumnes van passar la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i van tallar els principals accessos al recinte a primera hora del matí. També van tornar a muntar barricades amb diferents elements de mobiliari a les entrades principals de les facultats.