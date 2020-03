Les obres a l'estació de Plaça Catalunya deixaran el carrer Pelai amb un sol carril

El carrer Pelai de Barcelona quedarà amb un únic carril de circulació a partir d'aquest diumenge, 15 de març, per les obres de prolongació de les vies i les andanes de l'estació de Plaça Catalunya, de la línia Barcelona-Vallès, que porta a terme Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El carril que quedarà operatiu estarà destinat principalment al transport públic, a veïns, a vehicles d'emergències i de mercaderies, i aquests últims hauran d'entrar al carrer Pelai per la ronda de Sant Antoni en horari restringit, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

El trànsit que tingui com a destinació la Rambla, i que fins ara baixava pel carrer Balmes fins a Pelai, es desviarà per Gran Via - rambla Catalunya, que s’habilitarà tota en sentit descendent des de la Gran Via fins a Pelai. Pel que respecta al trànsit privat que tingui com a destinació la Via Laietana, es desviarà per Gran Via - Pau Claris. Els vehicles que podran circular en sentit descendent per Balmes seran els autobusos i aquells que tinguin com a destinació el carrer Bergara. La intervenció també comportarà l’anul·lació del pas de vianants que connecta la Rambla amb el costat Llobregat de la plaça Catalunya.

Les obres que prepara FGC busquen adaptar l'estació de Plaça Catalunya als requeriments de seguretat propis de les entrades automàtiques dels trens. El projecte inclou l’allargament de les vies i de les andanes així com l’ampliació del vestíbul.