Peluquitas, maquillatge i fotos per rebutjar els cànons de bellesa

“Quan la meva família va saber que m’havia apuntat a Peluquitas va embogir de felicitat. Pensaven que em preocuparia més pel meu físic, que aprendria a maquillar-me i a feminitzar la meva imatge”, explica la Dani. I mentre ho relata, no pot contenir el riure. I és que si bé l’art del maquillatge gairebé no té secrets per a ella, no només és una eina per potenciar la bellesa, sinó una plataforma per reivindicar-se. La Dani és una de les joves que es reuneix setmanalment al centre cívic de Trinitat Vella per donar vida al projecte Peluquitas. Un taller que a través del maquillatge i les càmeres ofereix a nois i noies del barri d’entre 12 i 20 anys un espai on deixar anar tota la seva creativitat mitjançant les disfresses i els pintallavis.

“Aquí podem parlar d’aquells temes que sovint incomoden la família, o que no ens atrevim a explicar als adults. Ens coneixem i parlem de feminisme, de sexualitat, d’assetjament, de tot allò que ens ve de gust i ens preocupa i que no sempre el nostre entorn entén prou”, comenta la Claudia, una de les veteranes del grup. Des de fa uns anys, de les parets de l’Espai Barcino del districte de Sant Andreu en pengen fotografies ideades, protagonitzades i editades per aquest grup inconformista i provocador. Hi volen reflectir el seu rebuig als cànons de bellesa i als estereotips de gènere. Aquesta és la seva manera de trencar amb el relat tradicional de feminitat i atacar sense embuts la publicitat o el discurs que sexualitza i sotmet la dona. “Esborrem etiquetes i intentem fer entendre que per sentir-nos boniques o segures amb nosaltres mateixes no ens cal assemblar-nos a les noies dels anuncis. Si et vols maquillar, fes-ho. Però si no ho vols, també està bé”, expliquen.

Llibertat per crear

A Peluquitas treballen colze a colze amb dues fotògrafes que els ensenyen a utilitzar la càmera i convertir les seves idees en projectes de tarannà professional. “Els primers 10 minuts estem en blanc, però després comencem a crear i no podem deixar de proposar idees”, explica la Carla. Per exemple, pensen en els anuncis de compreses que han vist al migdia a la televisió i s’indignen quan amaguen la menstruació: “Per què la pinten de color blau?”, es queixen. Com a resposta, es fotografien tacant-se de pintura vermella les cames perquè, diuen, la seva regla no necessita camuflatge.

“Les famílies sovint ens fan estirades d’orelles perquè diuen que abans no eren tan guerreres i sarcàstiques”, fa broma la Meriu López, directora del Centre Cívic Trinitat Vella. “Però és que tenen la necessitat de mostrar-se tal com són i denunciar que se senten ridícules havent d’acceptar els comentaris o les imposicions de la resta”, afegeix el Rubén Toro, dinamitzador juvenil. La Meriu diu que Peluquitas va néixer tenint en ment les dificultats de l’adolescència: “És un moment de construcció personal ple d’inseguretats i en què ens fan creure que les persones hem d’encaixar en un col·lectiu costi el que costi”. Així, una de les prioritats de Peluquitas és que nois i noies facin el que senten que volen fer, sense cap mena de pressions per complir una expectativa determinada.

Toro subratlla que Peluquitas és un espai creat per als joves. “Funcionem totalment a l’inrevés que un curs predeterminat: escoltem què volen fer, que són idees genials i amb molt de potencial artístic, i els intentem donar les eines amb els recursos que tenim”, detalla López. Toro afegeix: “Tenim una responsabilitat enorme perquè volem complir les seves expectatives”.

Peluquitas té una web amb domini .barcelona on pengen les creacions i reflexions; un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona del qual podran gaudir, com a mínim, durant cinc anys de franc. “Han fet una feinada i amb la pàgina volíem donar-ne a conèixer el contingut. I si fos possible, fomentar que hi pugui haver peluquitas arreu de la ciutat, perquè el seu esperit és únic i val la pena encomanar-ho”, diu Irene Lapuente, directora de la Mandarina de Newton, empresa a la qual el consistori va encomanar el desenvolupament del web i la formació en llenguatge audiovisual del grup.