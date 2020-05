Pendent del wifi del veí per fer els deures de l'escola

No diu res, està callat, però es nota que està contentíssim. Els seus ulls dibuixen un ampli somriure que tapa la mascareta que porta a la boca. El Dilan té 11 anys i li acaben de regalar una tauleta per fer els deures. Sí, sí, els deures de l’escola, però, malgrat això, no pot dissimular l'alegria. Ell és un dels molts nens que han estat desconnectats del col·legi durant els dos últims mesos perquè simplement no tenia ni un mòbil, ni un ordinador, ni cap altre dispositiu electrònic.

La seva mare, Mari Restrepo, també es mostra emocionada. "Estic molt agraïda", és l’únic que encerta a dir. Feia setmanes que anava darrere de l’escola, i l’únic que li havien dit era que es posés en contacte amb la xarxa de suport veïnal 3 Voltes Rebel, del districte de Nou Barris de Barcelona, que és on ella viu. En definitiva, que demanés ajuda als seus veïns, perquè la xarxa no és més que veïns que ajuden veïns. Així de simple.

La xarxa 3 Voltes Rebel ja fa dies que, a través de les xarxes socials, busca ordinadors i material escolar per a nens que, com el Dilan, segueixen desconnectats de l'escola després de setmanes de tancament dels centres educatius. I així és com va aparèixer la tauleta: un veí la va donar perquè, va dir, no la feia servir. "Ara he de preguntar al meu veí del replà si no li fa res que ens connectem al seu wifi en algun moment del dia perquè el Dilan pugui fer els deures", comenta la Mari. Perquè aquest és un altre problema: la família tampoc té internet.

651x366 Un veí donant la tauleta al Dilan perquè pugui fer els deures / CRISTINA CALDERER Un veí donant la tauleta al Dilan perquè pugui fer els deures / CRISTINA CALDERER

La xarxa veïnal 3 Voltes Rebel, com tantes altres que han sorgit a Catalunya, es va constituir per ajudar persones que s'han quedat sense ingressos –o amb molt pocs– arran de la declaració de l'estat d'alarma. Si un veí es nega a compartir el seu wifi perquè un nen pugui fer els deures, ells aniran a intentar convèncer-lo. I si un nen té dificultats per seguir els continguts del curs, li busquen un mentor que l’ajudi. Normalment un estudiant universitari.

Marina Morente és psicòloga i professora. Ara també forma part de la xarxa veïnal i intenta convèncer la Mari que, sigui com sigui, aconseguiran que algú de la seva escala li permeti connectar-se al seu wifi. “Estem fent coses que en realitat haurien de fer les administracions –es queixa–. S’està vulnerant un dret tan bàsic com el de l’educació”. Per això, diu, els veïns no podien quedar-se de braços plegats.

Liliana Alayo també recorre a 3 Voltes Rebel perquè necessita material escolar per a la seva filla Yelena, d’11 anys. Ella ja ni es planteja que li donin un ordinador, es conforma que li proporcionin folis, bolígrafs i llapis de colors. Perquè un simple paquet de 100 folis blancs val poc més de dos euros, però dos euros són una fortuna si no tens cap ingrés. "El meu marit treballava com a paleta fent obres a cases particulars, però ara no el truca ningú", explica. Ella treballava com a dona de la neteja i també li han dit que es quedi a casa, perquè està embarassada de cinc mesos i és grup de risc. Tots dos cobraven en negre. Malgrat això, assegura, els anava bé fins que va arribar la pandèmia.

651x366 Dues voluntàries de la xarxa veïnal preparant una bossa amb menjar / CRISTINA CALDERER Dues voluntàries de la xarxa veïnal preparant una bossa amb menjar / CRISTINA CALDERER

La xarxa 3 Voltes Rebel també reparteix menjar cada dilluns, dimecres i divendres en un casal de Nou Barris. I cada dilluns, dimecres i divendres es forma davant el casal una cua de gent que hi va a buscar ajuda. Si els preguntes si abans tenien feina, tots contesten que sí: un era paleta, un altre cuiner, una dona diu que ella netejava cases, una altra que cuidava avis... El problema és que cap d'ells tenia contracte i ara s’han quedat amb les mans buides: sense ingressos i sense poder cobrar l’atur.

Guadalupe Maldonado és una excepció en la cua de gent que s'espera: ella sí que tenia contracte i treballava com a dona de la neteja. "El mes passat em van pagar 423 euros d'atur, però aquest mes només 23. Crec que ha sigut un error, però per més que truco a l'Inem no aconsegueixo contactar-hi perquè les línies estan col·lapsades i les oficines, tancades". Així que aquí la tenim, també esperant ajuda.