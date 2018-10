Pendents d’una ploguda que pot deixar fins a 100 l/m2

La situació d’inestabilitat dels últims dies arribarà al punt àlgid amb una entrada de vent de mar cap a terra, que quan es trobi amb l’aire fred que ha arribat els últims dies provocarà pluges abundants. Ahir a la tarda els models de pronòstic encara no estaven del tot d’acord, però l’escenari més probable és el d’una tongada de pluja continuada en moltes comarques entre aquesta tarda i demà al migdia.

Les precipitacions afectaran sobretot àmbits com ara l’Empordà, la Garrotxa i el Ripollès, però podrien ser abundants també en moltes altres comarques de Girona i de Barcelona, i en altres punts del Pirineu. És probable que en alguns punts del nord-est s’hi acumulin fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Si les pluges arriben de manera abundant ho faran sobretot entre la matinada i les primeres hores de dimecres.

El Servei Meteorològic de Catalunya té actius avisos per intensitat de pluja, acumulació de pluja i estat de la mar. Ahir al vespre el Meteocat considerava “moderat” el perill per a tots aquests elements, però si el pronòstic es manté avui alguns avisos podrien passar a perill alt, com és habitual en aquests casos. El vent de xaloc bufarà moderat a l’Empordà i aixecarà onades que podrien superar els dos metres d’alçada, tant en aquest sector com també en punts de la costa central.

Si acaben arribant en abundància, les pluges seran especialment benvingudes a l’Empordà, una de les poques regions on encara no s’ha superat la situació de sequera dels últims anys. En els últims sis mesos hi ha plogut amb certa normalitat, però si agafem el balanç dels últims 12 mesos la situació és de sequera forta al Parc Natural del Cap de Creus i en general a tot l’àmbit del golf de Roses. Només alguns punts de les Terres de l’Ebre tenen a hores d’ara una situació d’escassetat de pluges tan marcada.

A partir de dimecres a la tarda les precipitacions marxaran ràpidament i la segona part de la setmana estarà marcada per temperatures molt més altes. Arribarem al cap de setmana amb migdies amb més de 25 ºC al migdia, clarament càlids per a l’època.