Un centenar de pensionistes i activistes de la plataforma unitària en defensa de la sanitat pública a Catalunya, la Marea Blanca, s'han concentrat aquest matí a la plaça de Catalunya de Barcelona per defensar la sanitat pública. Els manifestants han corejat lemes com "La sanitat no es ven, es defensa", "Fem forta la primària" i "Les llistes d'espera maten".

Abans una trentena de membres de la Marea Blanca han intentat ocupar la conselleria d'Economia, però els han tancat la porta d'entrada i no han pogut entregar una carta al vicepresident, Pere Aragonès, en què denuncien que les llistes d'espera perjudiquen la salut dels ciutadans. "La llista d'espera és una patologia crònica. Hi ha centres d'atenció primària on la llista d'espera supera els trenta dies i la gent marxa a la mútua o va a les urgències dels hospitals, cosa que genera col·lapse", denuncia Toni Barberà, metge i militant de Marea Blanca.

L'acció s'emmarca en una jornada de lluita d'àmbit estatal que reclama més inversió per superar l'augment de les llistes d'espera i un canvi de model.

540x306 Pensionistes i Marea Blanca es mobilitzen al centre de Barcelona per la sanitat pública / MANOLO GARCIA Pensionistes i Marea Blanca es mobilitzen al centre de Barcelona per la sanitat pública / MANOLO GARCIA

Els manifestants han denunciat que s'incompleix el termini de 48 hores per ser visitat pel metge de família. També exigeixen consultes urgents amb l'especialista en 10 dies i la resta en un màxim de 30 dies, proves diagnòstiques urgents abans de 30 dies i proves no urgents abans de 45 dies, cirurgia de càncer en un màxim de 30 dies i cardíaca en un màxim de 60 dies i la resta en 120 dies.

La Marea Blanca també denuncia la precarització dels llocs de treball a la sanitat catalana, així com la pèrdua de professionals, i reclama que s'augmenti el pressupost que es dedica a salut. Entre les propostes que presenta Marea Blanca, a banda d'augmentar el pressupost en sanitat, és fixar temps d'espera en funció del procediment. També demanen optimitzar recursos hospitalaris com poden ser pavellons quirúrgics que s'utilitzen poc i augmentar el personal sanitari per superar la ''sobrecàrrega assistencial''.

Després de la concentració a plaça Catalunya, els manifestants, acompanyats de la Marea Pensionista, s'han desplaçat fins a la plaça Sant Jaume en una marxa que ha acabat davant de la Generalitat. .Des de Marea Blanca asseguren que les mobilitzacions del sector continuaran si no es prioritza la sanitat en els futurs pressupostos.