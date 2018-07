Permís de 45 dies per evitar els CIE

Els 60 migrants que viatgen a bord de l’ Open Arms arriben dimecres al port de Barcelona, i tant la mateixa ONG que els ha rescatat com l’Ajuntament de Barcelona, que coordinarà el dispositiu per atendre’ls, tenen un objectiu comú: que els migrants evitin l’amenaça dels centres d’internament per a estrangers (CIE). En un principi, d’acord amb la reunió a tres bandes que dilluns van tenir el consistori, la Generalitat i la delegació del govern espanyol a Catalunya, això serà possible com a mínim durant els primers 45 dies, en els quals tindran un permís humanitari especial, com ja va passar amb els 630 migrants que van arribar a València a bord de l’ Aquarius el 16 de juny passat.

Durant aquest període, els que provinguin de països en conflicte podran demanar l’asil polític i els que no tinguin documentació podran fer el possible per aconseguir-la. L a gran incògnita és què passarà després amb qui no aconsegueixi la residència. El permís de 45 dies no va transcendir oficialment, però fonts de la Generalitat van confirmar a l’ARA que està pràcticament garantit. Amb paraules gairebé idèntiques a les fetes servir un dia abans per l’alcaldessa Ada Colau, el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, va assegurar en roda de premsa que la ciutat rebrà “amb els braços oberts” els immigrants, que van ser rescatats pel vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms a prop de la costa líbia. Pisarello va definir els CIE com “forats negres” després que Colau assegurés que farien “l’impossible” per evitar que els immigrants anessin a parar als centres d’internament, denunciats en nombroses vegades per les condicions en què hi viuen els reclosos.

En arribar, els migrants de l’ Open Arms seran atesos per metges a la mateixa embarcació i, en cas que presentin problemes de salut, derivats a centres hospitalaris. Els primers treballs d’identificació es duran a terme a les instal·lacions del port, segons el comunicat fet public després de la reunió d’ahir, en què també van participar comandaments del Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra, així com representants de la Creu Roja.

Dos menors, a la DGAIA

El futur immediat dels nouvinguts serà avaluat per tres comissions de treball: una de general, una de segona per a la primera atenció al port i una de tercera per establir com es farà l’acollida als centres que es puguin habilitar. Les administracions també posaran assessoria jurídica i traductors a disposició dels arribats, que venen de 15 països diferents i entre els quals hi ha 51 homes, cinc dones i quatre menors de 18 anys, almenys dos d’ells sense acompanyar, que segurament es quedaran sota custòdia de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

L’arribada de l’ Open Arms serà la segona en les últimes dues setmanes a Espanya després de la de l’ Aquarius a València. El president espanyol, Pedro Sánchez, va autoritzar l’operació a València després que Itàlia denegués el permís per desembarcar als seus ports. Coincidint amb el canvi de to en política migratòria a Espanya i l’enduriment italià, la Comissió Europea va concedir dilluns 25,6 milions d’euros a Espanya perquè millori la recepció d’immigrants.