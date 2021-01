Personal d'hospital, primària i odontologia, els següents a vacunar-se

Enmig d'una tercera onada descontrolada i en ple pic de contagis, el pla de vacunació avança a Espanya i aquest divendres el ministeri de Sanitat ha confirmat que, després dels residents i el personal de residències, així com dels sanitaris de primera línia , el grup 3 del pla de vacunació prioritzarà el personal de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària "tenint en compte el risc d'exposició i la utilització de mesures adequades". A més, en altres àmbits professionals es vacunarà el personal d'odontologia, higiene dental i altre personal sanitari que atén pacients sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts. Així ho ha aprovat aquest divendres la comissió de salut pública del ministeri de Sanitat.



D'altra banda, el ministeri també ha explicat que el personal sanitari que no s'inclogui en la primera etapa de la vacunació ho podrà fer en la segona de manera prioritària, dins les categories que recullen el personal essencial. En aquesta segona etapa, a més, es començarà a vacunar la població de més de 80 anys. El document amb l'actualització de l'estratègia de vacunació fet públic aquest divendres recull que se'ls començarà a vacunar "en el mínim termini de temps possible i en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes".



En aquests moments Espanya està administrant dues vacunes: la Pfizer i la Moderna. Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, a tot l'Estat ja s'ha administrat el 82% de les dosis de la vacuna (1.103.301 dosis) i 49.056 persones ja les han rebut totes dues. Aquest divendres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que tant el pla de vacunació com l'estat d'alarma "estan funcionant", malgrat els episodis recents en zones com Múrcia o el País Valencià, on més de 150 persones podrien haver rebut la vacuna de manera irregular. Sánchez s'ha mostrat confiat que en el primer semestre del 2021 s'assoliran els 20 milions de vacunats i que a l'estiu s'assoleixi un 70% de la població immunitzada.

Creixen els contagis

La tercera onada del coronavirus ha situat Espanya en una incidència acumulada de gairebé 800 casos per cada 100.000 habitants, segons les últimes dades oficials del ministeri de Sanitat. La pandèmia ha tornat a encendre totes les alarmes a les comunitats, que exigeixen a l'executiu central ampliar el toc de queda: una mesura de moment descartada. De fet, ja hi ha sis comunitats a tot l'Estat (Castella-la Manxa, Castella i Lleó, el País Valencià, Extremadura, la Rioja i Múrcia) que registren una incidència acumulada (IA) per sobre dels 1.000 casos. Aquest dijous Espanya registrava un altre rècord de contagis diaris des de l'inici de la pandèmia: 41.576 nous contagis per coronavirus.

El ministeri de Sanitat ha reconegut que "estem en el pic de la tercera onada" i ha apuntat que les pròximes setmanes les mesures haurien de traduir-se en una "

desacceleració

" de les xifres. Tanmateix, ha reconegut que la preocupació està sobretot instal·lada als hospitals. Actualment, hi ha 26.542 persones ingressades per covid i un 36% dels llits UCI estan ocupats per pacients amb coronavirus.