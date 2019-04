El Pirineu s’uneix contra l’especulació

260x366 La vall de Bonabé, a l’Alt Àneu (Pallars Sobirà), on una empresa ha demanat un permís d’exploració minera. / SALVEM SALAU La vall de Bonabé, a l’Alt Àneu (Pallars Sobirà), on una empresa ha demanat un permís d’exploració minera. / SALVEM SALAU

Nova ofensiva contra l’especulació del sòl a Catalunya. Si primer van ser les entitats ecologistes del litoral gironí que es van unir sota la plataforma SOS Costa Brava, ara són les associacions dels territoris de muntanya que han decidit sumar esforços a través de la coordinadora de plataformes SOS Pirineus. Un dels seus principals cavalls de batalla és intentar aturar cinc projectes que amenaçen espais amb un alt valor natural i paisatgístics: la sol·licitud d’explotació de tungstè i d'or a la vall de Bonabé i Salau (Pallars Sobirà), l’ampliació del domini esquiable de La Molina per Coll de Pal (Berguedà), la possible MAT del Pallars o Autopista elèctrica que vol unir amb molt alta tensió Peñalba-Arnero-Isona (Aragó) o el nou polígon que es vol aixecar a la carretera de les Llosses de Ripoll.

De moment són sis entitats veïnals i ecologistes que, a més de lluitar contra aquests projectes, volen “impulsar un nou model socioeconòmic al Pirineu que faci front a problemàtiques com la despoblació i que generi activitats econòmiques més enllà del turisme”, segons ha subratllat un dels portaveus d’SOS Pirineus, Ivan Garriga, que aposta per “generar activitats reals per la gent que viu al territori i no només pels que venen a passar el cap de setmana”.

Precisament un dels temes que volen debatre és el posicionament del territori envers la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern “Pirineus-Barcelona 2030”. Per això, han demanat “ser presents” en totes les comissions, “exercir un control” de tot allò que es proposi i que, abans de formalitzar la candidatura, es someti a una consulta entre els veïns del Pirineu. "Si la població ho accepta, que tiri endavant, i si no, no. Però volem transparència màxima i que sigui el territori qui decideixi què vol fer" ha reclamat Núria Martí, presidenta de Salvem la Molina, que forma part d’SOS Pirineu-.

Aquesta és una de les primeres accions de la nova coordinadora, que tot just fa unes setmanes que va començar a treballar de manera conjunta “per tenir més força”. A més, també tenen previstes són una sèrie de conferències pel territori i amb diversos ponents per enfocar diferents debats públics. “Tot i que som de poblacions i comarques diferents, compartim una sèrie de problemàtiques. I, entre tots, podem trobar solucions de manera conjunta”, ha afegit Garriga.