Pisarello espera trobar "acords beneficiosos" amb Maragall

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, assegura que volen els "millors candidats per a la ciutat" i espera que el relleu al capdavant de la candidatura municipal d'ERC, que ara aposta per Ernest Maragall, serveixi per "trobar acords beneficiosos", una circumstància que "cada vegada era més difícil amb Alfred Bosch". En declaracions a la plaça Sant Jaume abans de la diada castellera, ha insistit en la necessitat d'alliberar els polítics "empresonats arbitràriament" per superar la política de fronts. "És un requisit fonamental, això no va de fronts sinó de democràcia", ha reblat.



Al seu entendre, els candidats a l'Ajuntament han de ser "conscients" que Barcelona és una ciutat amb una projecció internacional que s'ha de potenciar i que necessita polítiques socials per garantir la cohesió i evitar "el creixement de la xenofòbia i l'extrema dreta". "Com a capital està preocupada perquè avui hi ha gent empresonada", ha reblat.

Per poder sortir de la política de "fronts generats els últims anys", creu que cal fer una aposta pels drets socials i la innovació i respectar els drets humans i les llibertats bàsiques. "Això passa perquè no hi hagi gent a la presó", ha conclòs.