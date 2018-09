Pisos 'rusc' a Barcelona?

Habitacions –tipus càpsules– de només 2,6 metres quadrats agrupades en un mateix espai i amb espais comuns com el bany o la sala d'estar a l'estil del que es fa en alguns països asiàtics. L'empresa Haibu 4.0 proposa construir el primer pis 'rusc' de Barcelona, que agruparia entre 15 i 30 habitacles pensats per a persones de la ciutat amb un nivell d'ingressos baix. La proposta, però, topa amb l'oposició de l'equip d'Ada Colau, que, a més, alerta que incompleix la llei del dret a l'habitatge, que preveu que qualsevol espai per ser considerat habitació ha de tenir, per exemple, un mínim de cinc metres quadrats de superfície útil. "Sona molt malament", ha assegurat l'alcaldessa en una entrevista a RAC1, tot i admetre que encara no coneix els detalls del projecte.

La proposta, que segons fonts municipals encara no ha presentat cap sol·licitud de llicència, preveu que els inquilins d'aquests microespais paguin uns 200 euros mensuals i busca ser una alternativa per a aquelles persones que no poden assumir el cost d'una habitació convencional. No es tracta d'una solució pensada per a turistes, sinó per a veïns de la ciutat, com deixen clar els seus impulsors.



Els requisits que la companyia demana als possibles residents són tenir entre 25 i 45 anys i una nòmina mínima de 450 euros, a més de no tenir antecedents penals. De moment, l'empresa disposa només d'una maqueta del que volen fer, però està construint un prototip en un local del barri de la Bordeta, que prefereix no concretar per evitar que s'hi acumulin els curiosos, i assegura que ja té altres espais a la ciutat on podria implantar-hi més pisos 'rusc'. Els responsables de la iniciativa expliquen a l'ARA que no hi veuen problemes legals perquè, de fet, ofereixen més confortabilitat de la que pot oferir algú en un alberg on pagarà més pel seu llit i diuen que el problema és que el consistori no sap quin tipus de llicència els ha d'atorgar. "Oferim una llar i no un hotel", explica Marc Oliver, gerent de la companyia.

Els habitacles que preparen fan 1,2 metres d'alt i d'ample i 2,2 de llargada. I tenen, a més del llit, una tauleta, un bagul, prestatgeries i un espai per guardar coses a sota del llit. El preu del lloguer inclou els subministraments i la neteja dels espais comuns. Els espais tenen unes normes que, per exemple, prohibeixen que hi hagi més d'una persona per habitacle o que s'hi consumeixin drogues.