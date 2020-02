El metro tindrà pantalles informatives "per evitar que en uns vagons s'hi vagi com anxoves i els altres estiguin buits"

Quatre ninots blaus en una pantalla: si se n'encenen dos "és que comença a estar ple", si se n'encenen tres "és que està força ple" i si se n'encenen quatre, "millor que evitis aquest vagó". Així ha explicat aquest dimarts el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Gerardo Lertxundi, el pla pilot que s'instal·larà a tres estacions de la línia 5 durant els pròxims dos anys per mesurar quins vagons van més plens perquè el passatger pugui escollir.

La idea és "evitar que en uns vagons els passatgers vagin com anxoves i els altres estiguin buits", i les pantalles de 37 polzades serviran "per compartir una informació que TMB ja té", com ha explicat Rosa Alarcón, presidenta de TMB. Els directius de l'entitat de transports han detallat que al terra dels vagons "hi ha uns sensors que pesen l'interior del vagó" i amb aquesta informació, calculant el pes mitjà dels passatgers, s'estima el nivell d'ocupació.

Lertxundi ha dit que en hora punta un tren pot arribar a tenir 1.000 passatgers a l'interior, amb unes dues o tres persones per metre quadrat. És per això que, a més de les pantalles informatives, TMB ha incorporat set nou trens a la línia. Alarcón ha explicat que des de les administracions metropolitanes són "conscients de l'esforç que es demana a la ciutadania amb la zona de baixes emissions", que restringeix el trànsit de cotxes a Barcelona, i que per tant el repte és "millorar l'experiència del viatge al metro". En aquest sentit, les pantalles ajudaran "a la comoditat dels usuaris" i afavoriran "que es pugui llegir al metro" i, sobretot, "trobar els seients reservats". En aquest sentit Alarcón ha ressaltat la importància de "cedir els seients i mirar al voltant abans de seure-hi".

El projecte pilot ha costat 100.000 euros, comptant el software, la instal·lació i el manteniment per dos anys. La digitalització de la línia permet als tècnics conèixer altres informacions de dins dels vagons, com per exemple la temperatura, però la càrrega serà la primera que es donarà a conèixer als usuaris. Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per la seva banda, tenen un servei digital a través de la seva apli que informa com estan de plens alguns dels trens de les línies del Vallès i del Baix Llobregat.