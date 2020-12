Pla de 228 milions per recuperar el riu Besòs

Viu el Besòs és el nom amb què s'ha batejat el projecte per recuperar la biodiversitat i la qualitat ambiental de la conca del Besòs després dels estralls que hi va causar, ara fa un any, el vessament químic provocat per l'incendi d'una planta de residus de Montornès del Vallès. Diverses administracions s'han unit ara per recuperar el riu a través del projecte elaborat pel Consorci Besòs Tordera i el del Besòs. La iniciativa compta també amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació i la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua.

El pressupost previst per al paquet d'actuacions que s'hi vol dur a terme és de 228 milions d'euros, amb la voluntat d'accedir a fons europeus que ajudin a sufragar part de la despesa. L'objectiu del pla, que s'articula en sis eixos d'actuació, és millorar la qualitat de l'aigua i l'ús ciutadà de l'espai. És un "contenidor de projectes", en paraules de Josep Monràs, president del Consorci Besòs Tordera.

El primer eix del pla se centra en la reducció de la contaminació i la millora de la qualitat de l'aigua, i inclou projectes com la construcció de tancs de tempesta i el control dels punts d'abocament. El segon eix és el de la biodiversitat i la recuperació ecològica, amb iniciatives com erradicar espècies invasores i recuperar hàbitats naturals. El tercer apartat és el de l'agricultura urbana sostenible, i inclou actuacions com ordenar els espais d'horta.

El quart eix pivota a l'entorn de la mobilitat sostenible i la salut, amb intervencions com recuperar el camí fluvial del riu Besòs entre Montcada i Reixac i Martorelles. El cinquè eix és el de la resiliència i l'adaptació al canvi climàtic, amb elements com la protecció del sistema dunar o el monitoratge del risc d'inundació. L'última branca del projecte és la de la comunicació i la sensibilització ambiental.

El full de ruta conjunt serveix, segons Janet Sanz, presidenta del Consorci del Besòs, per recuperar "l'orgull pel Besòs".