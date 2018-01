La plaça de Sant Jaume s'omple de terrasses per reivindicar-ne la regulació

La plaça de Sant Jaume de Barcelona s'ha omplert aquest dimecres de terrasses de bar, amb cambrers inclosos, per exigir al govern d'Ada Colau una nova normativa que respecti el descans dels veïns, la mobilitat i l'accessibilitat. Diverses entitats han iniciat així una campanya de recollida de signatures a favor d'una ordenança que garanteixi aquests criteris, que asseguren que estan en risc amb la proposta actual de modificació.

L'objectiu és reunir 15.000 firmes en dos mesos, segons han explicat representants d'entitats promotores de l'iniciativa, que inclouen la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l'Assemblea de Barris per a Turisme Sostenible (ABTS), la Plataforma Carrers per a Tothom, l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (Acic) i la Federació Ecom.

Les taules de terrassa que hi han instal·lat els han servit també per fer una 'performance', que ha inclòs diverses persones amb discapacitat visual que han xocat contra taules i cadires; persones en cadira de rodes amb dificultats per passar entre les taules per falta d'espai, i una veïna en pijama que demanava d'abaixar la veu perquè intentava descansar.

Les entitats denuncien que s'ha exclòs els veïns del debat

El membre de la FAVB Joan Balañach ha destacat en declaracions als mitjans que la proposta que el govern municipal ha acordat amb el Gremi de Restauració "subordina" el dret a l'accessibilitat, la mobilitat i el descans i els interessos col·lectius als interessos econòmics.

Ha criticat que els veïns han quedat exclosos del debat per acordar la modificació de l'ordenança, que s'ha pensat "a la mesura dels interessos del gremi", i la membre de la Plataforma Carrers per a Tothom Montserrat García ha advertit que la modificació de l'ordenança va en contra de normatives d'accessibilitat.

L'agost passat va ser el Gremi de Restauració qui va començar una recollida de signatures per tirar endavant una iniciativa ciutadana que forcés Colau a aprovar una nova ordenança de terrasses que els fos més beneficiosa.