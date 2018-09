La Plataforma en Defensa de l'Ebre commemora divuit anys de "resistència" i lluita antitransvasament

La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha donat el tret de sortida als actes commemoratius dels divuit anys de vida del col·lectiu amb diverses activitats durant tot el cap de setmana. La XVIII Piraguada ha aplegat unes 200 persones que han recorregut dotze quilòmetres entre Xerta, Aldover i Tortosa.

"Els divuit anys han sigut un tour de resistència, perquè pocs moviments socials aguanten tant de temps i de manera tan viva", ha afirmat Matilde Font, una de les portaveus de la PDE. I ha avisat que continuaran "tot el temps que sigui per aconseguir el nostre objectiu que és que el riu baixi amb prou cabal, amb prou sediments i amb una aigua en bones condicions per mantenir el Delta i les Terres de l'Ebre".

Per ara, la plataforma no es planteja mobilitzacions, però no les descarta un cop el Tribunal Suprem resolgui els recursos pendents o la Unió Europea publiqui uns informes sobre els cabals del riu.



Els participants de la divuitena Piraguada en Defensa de l'Ebre han sortit de Xerta aquest matí de diumenge i han recorregut dotze quilòmetres pel riu passant per l'Aldover, on s'han aturat a esmorzar, fins a arribar a Tortosa. Just al marge dret del riu, davant del mural de la lluita antitransvassament, repintat aquest dissabte, el col·lectiu ha alçat la veu, una vegada més, per cridar que "Lo riu és vida".

Segons els organitzadors, la Piraguada ha mantingut el nombre de participants - uns 200-, tot i el canvi de dates, atès que es va haver d'ajornar la passada primavera pel cabal excessiu del tram final del riu. De fet, un dels portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, ha explicat que cada vegada són més els joves que hi participen i ha fet una crida al recanvi generacional. "No estem cansats, tenim salut, però hi ha d'haver un relleveu si es vol continuar. Només calen ganes, passió, sentiment i sentit d'identitat per un territori", ha constatat Panisello.

La Piraguada ha estat una de les activitats que a partir d'aquest cap de setmana i fins al mes de març es faran per commemorar la majoria d'edat de la PDE. "Aquest moviment va ser molt transversal a nivell de pobles, de societat, realment va aglutinar i crear un sentiment d'orgull, i va transformar molt la societat ebrenca, més del que la gent es pensa", ha asseverat Mireia Palos, una de les organitzadores de la Piraguada. I ha recordat que la plataforma va ser "model d'exemple" per altres entitats. Cal recordar que la primera assemblea convocada pel moviment social es va produir el 15 de setembre de l'any 2000. En aquell context es començava a fer visible l'amenaça del Pla Hidrològic Nacional promogut pel govern del Partit Popular.

Segons Matilde Font, la "història continua i ho celebrem contents de veure que som necessaris", i és que el moviment, diu, continua actiu per seguir defensant possibles obres o transvasaments del cabal del riu Ebre. Ara per ara, no tenen previstes mobilitzacions, tot i que no les descarten a l'espera dels recursos pendents de resolució per part Tribunal Suprem i de l'informe de la Unió Europea sobre la qüestió dels cabals.

"El Suprem té molta feina, està atabalat últimament amb totes les qüestions que hi ha Catalunya", ha dit la portaveu, en referència al retard dels processos judicials. I ha afegit que "la Unió Europea ja ha fet un parell de preinformes avisant al govern central que el Delta de l'Ebre és un dels punts flacs de tota la política hidràulica de l'Estat Espanyol".