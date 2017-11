Plataforma per la Llengua exigeix a Vueling que prengui mesures contra l’hostessa i el comandant

La Plataforma per la Llengua ha demanat a Vueling que obri un expedient i "estudiï a fons" per què una hostessa i un comandant d’un dels seus vols, juntament amb dos agents de la Guàrdia Civil, van obligar dues passatgeres a abandonar un avió després de tenir una discussió sobre l'ús del català. Una de les afectades, Margarita Camps, s’ha dirigit a Plataforma per la Llengua per explicar i denunciar el seu cas com "una vulneració dels seus drets lingüístics".

Segons Margarita Camps, dissabte tenia previst volar de Barcelona a Maó amb Vueling. Una vegada ja s’havia assegut, sota el seu seient hi tenia un quadre que transportava. Per aquest motiu, l’hostessa li va dir que l'havia de col·locar als espais de sobre el seient. Camps li va dir que ho faria posteriorment. En aquell moment, segons Camps, l'hostessa li va dir, en castellà: "Vostè a mi m'ha de parlar en espanyol. O és que no el parla?". Margarita Camps va respondre amb un “No”, i en aquell moment una altra passatgera hi va intervenir i va dir a l'hostessa: "Vostè a aquesta persona li ha faltat al respecte".

Seguint el relat de l’afectada, més tard una altra hostessa es va apropar a Camps i li va dir que el comandant volia parlar amb ella. El comandant, que anava acompanyat de dos guàrdies civils, va dir en castellà a les dues clientes: "Vostès li han faltat al respecte a aquesta senyoreta i avui no volen".

Plataforma per la Llengua conclou que aquest cas és "una clara vulneració dels drets lingüístics d’aquestes dues passatgeres", a les quals es va "discriminar i expulsar per raó de llengua". Segons la Plataforma, no és la primera vegada que en els últims anys un usuari d’aquesta companyia formula una queixa: asseguren que el 2016 un passatger "va ser obligat a parlar en castellà a una hostessa per poder accedir al lavabo de l’avió". Precisament els últims casos registrats (quatre en un any i mig) s’han produït en vols entre Barcelona i les Balears.

Per la seva banda, el director executiu de xarxa de rutes de Vueling, Manuel Ambriz, va assegurar dimecres que estan investigant un possible incident en un vol Barcelona-Menorca. Ambriz va assenyalar que un fet així els "entristeix molt" i que no desitgen actuar d'aquesta manera "amb cap client".

"És una cosa que estem investigant, tant amb els nostres empleats com amb les clientes", va declarar. El director de xarxa de l'aerolínia va assenyalar que el tema està en mans del president, la directora de relacions institucionals i el director de servei al client. A més, va subratllar que la majoria dels empleats parlen català, encara que el seu manual d'operacions els obliga únicament a conèixer castellà i anglès.