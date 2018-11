La Plataforma per la Llengua denuncia la impunitat de les discriminacions lingüístiques

La Plataforma per la Llengua ha presentat avui la campanya 'Prou de catalanofòbia: no en passis ni una més' i ha denunciat la impunitat dels casos de discriminació lingüística a l'administració, l'empresa i la justícia. Així, l'ONG ha posat de manifest que ha rebut més de 155 queixes per "discriminacions lingüístiques greus" per part de l'administració pública, 23 de les quals des d'inicis d'any, unes xifres que són només "la punta de l'iceberg".

En total, la Plataforma per la Llengua ha recollit al llarg de 10 anys al voltant de 600 queixes per discriminacions lingüístiques: 158 per part de les administracions públiques des del 2007 i més de 400 per part de les empreses. Segons l'ONG, es tracta de "discriminacions greus", en què no s'ha ofert el servei que s'havia d'oferir, o bé la persona ha sigut "vexada o humiliada", arribant al punt de persones víctimes d'agressions físiques, pel fet de parlar català.

En l'acte de presentació han intervingut dos protagonistes d'aquestes discriminacions. És el cas de Xavier Casanovas, un professor universitari que va ser multat amb 601 euros per haver-se dirigit en català a un agent de la Policia Nacional al control de passaports de l'aeroport del Prat i haver-se negat a canviar d'idioma després que l'agent l'hi exigís "de mala manera".

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha descrit com a "inadmissibles" aquestes situacions, ja que "no són cap anècdota, són catalanofòbia i tenen unes repercussions". A més, ha atribuït el problema a una "situació estructural d'un estat, l'espanyol": "Ens maltracta reiteradament perquè parlem diferent".

Pla de xoc

La campanya recull a partir d'aquest divendres signatures i farà arribar un pla de xoc als governs espanyol, català, valencià, balear i aragonès. Aquesta proposta reclama la sanció de les conductes discriminatòries, la dotació del govern i els cossos policials de programes d'investigació i prevenció de la catalanofòbia i l'obligatorietat de dominar el català per part dels treballadors públics. "El president Sánchez té una gran oportunitat de demostrar que la seva defensa d'una Espanya plurilingüe no és fum", ha sentenciat Òscar Escuder.