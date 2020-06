El Congrés vota el suplicatori de Laura Borràs i a l’espera d’un pacte per allargar els ERTO: les claus del dia, amb Antoni Bassas (25/06/2020)

Bon dia des de l'ARA. És dijous 25 de juny del 2020. Avui la calor serà tan intensa com ahir. Aquest cap de setmana el termòmetre quedarà lleugerament més frenat, sobretot al Pirineu. Aquesta tarda tornarà a haver-hi tempestes fortes a la serralada pirinenca, però en general els dies vinents els núvols seguiran sent escassos.

1. Els Congrés de Diputats vota avui, a porta tancada i amb vot secret, que el Tribunal Suprem investigui Laura Borràs per presumptes irregularitats en la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

Tot i els contactes dels últims dies, els partits independentistes no han arribat a cap acord i, si no hi ha canvis d'última hora, votaran dividits, com ja van fer en la comissió de l'Estatut del Diputat. ERC i la CUP s'inclinen per no votar, per no prémer cap botó, mentre que JxCat hi votarà en contra. El suplicatori de Laura Borràs, doncs, divideix l'independentisme al Congrés.

Borràs serà processada pel Suprem, perquè hi votaran a favor el PP, el PSOE, Ciutadans, Vox i Podem. Està per veure què acabarà votant EH Bildu. Sembla que només JxCat i el PNB s'oposaran que el Tribunal Suprem investigui Borràs.

I aquesta nit, a les 12, començarà la campanya electoral al País Basc i a Galícia, de cara a les eleccions del 12 de juliol.

2. Si parlem del coronavirus, la paraula clau és rebrot. El govern espanyol es prepara per fer-hi front.

El criteri seria deixar entrar només persones provinents de països amb una situació epidemiològica similar o millor a l'europea, cosa que no passa amb cap d'aquests tres països. Un dels problemes és la fiabilitat de les dades de contagis. Només cal mirar Donald Trump, que fins i tot ha suggerit frenar el ritme de tests per alterar les xifres.

3. La revetlla de Sant Joan va ser també una de les més tranquil·les dels últims anys.

Hospitals, Bombers i Protecció Civil van registrar un 40% menys d'incidències que el 2019. Un comportament "modèlic", va assegurar el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Tot i així, es van atendre 142 persones als hospitals i CAPs, un descens del 42% respecte al 2019.



4. Avui es tornaran a reunir patronal i sindicats per allargar els ERTO més enllà del 30 de juny. Després d'hores i hores de reunions, el govern espanyol s'obre a dues mesures que reclamava la CEOE, amb el suport dels sindicats: mantenir els ERTO per causa de força major total, que són els que permeten mantenir tota la plantilla en atur temporal a les empreses que encara no reobrin, i també les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social. Veurem avui amb quins topalls.

5. I en els esports, el Madrid va guanyar ahir al Mallorca per 2-0, amb un primer gol precedit per una falta clara, i els blancs continuen líders amb els mateixos punts que el Barça.

Per cert, el migcampista brasiler del Barça Arthur podria jugar a la Juve la temporada que ve, segons el que explica avui en Toni Padilla. El Barça necessita fer caixa i Setién no està content amb Arthur.

Males notícies també per a l'Espanyol, perquè ahir el Celta va guanyar al camp de la Reial Societat (0-1). El Celta estava implicat en els descens però ara s'allunya a nou punt dels pericos, que continuen últims, a cinc punts de l'Eibar, que marca la salvació. Avui els del Pitu Abelardo jugaran a les 10 de la nit al camp del Betis, ja sense Rubi, que va ser cessat de la banqueta.

I el Madrid podria quedar fora de les semifinals de la Lliga de bàsquet per primer cop en 12 anys després de caure contra el Morabanc Andorra (91-75). Amb dues derrotes i dues victòries, ja no depenen d'ells mateixos. Ara s'obren un munt de combinatòries que no es començaran a aclarir fins a la jornada de demà.

Fins aquí les claus del dia, tornem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi.