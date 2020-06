S’omplen les platges, comencen a tornar els turistes, i el viatge de nuvis de Felip i Letizia: les claus del dia, amb Antoni Bassas (22/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 22 de juny del 2020. Ja som a l’estiu. Aquesta nit ha estat la més calorosa de l'any fins ara en moltes comarques, però avui al migdia la temperatura no pujarà més que ahir. Bona part de la setmana serà de calor plenament d'estiu sense valors extrems. Dilluns amb sol i sense ruixats de tarda.

1. Barcelonins i francesos tornen a omplir platges de la Costa Brava. A l’Escala van haver de restringir l’accés a la platja del poble al migdia per aglomeració. Els comerços de la Jonquera i d’Andorra van rebre pocs compradors de fora el primer dia de lliure circulació a les fronteres.

I ahir van aterrar 39 vols a l’aeroport del Prat. I encara sobre les conseqüències del confinament, una dada que firma el Miquel Bernis: disminució a tot Catalunya de la contaminació, durant l’estat d’alarma, a gairebé la meitat que l’any passat, i de manera sostinguda, cada dia. A Barcelona el punt on ha baixat més la contaminació és l’estació de l’Eixample, ubicada a la cruïlla del carrer Urgell amb l’avinguda Roma, que és la que més clarament va superar els nivells permesos el 2019.

2. Sobre els costos econòmics de la pandèmia, Catalunya és líder en la classificació espanyola de contractes d’emergència durant l’estat d’alarma. Des del 14 de març fins al 10 de juny s’hi van fer més de 3.500 contractes d’emergència, per un import global de gairebé 220 milions d’euros. El triple, per exemple, dels que ha publicat la Comunitat de Madrid.

3. En la plana política, destaquem l’entrevista a Jordi Sànchez que li va fer l’Esther Vera al nostre plató, aprofitant un permís de 24 hores concedit per la presó i en plena negociació entre la Crida i el PDECat: “Crec que alguns han frivolitzat excessivament amb el diàleg. Jo hauria preferit en el seu moment un acord per preparar unes bases per a un diàleg amb menys fotografies i molts més efectius d'equips de persones que no estiguessin sotmesos a una pressió política o mediàtica. Malament està una mesa que surt ja molt condicionada per la urgència d'una fotografia, d'una imatge, i crec que en aquests moments el senyor Pedro Sánchez especula, i especula amb el diàleg per dividir l'independentisme”.

4. Més motius de preocupació per a la casa reial: un amic íntim del rei Joan Carles, l’empresari Josep Cusí, va pagar bona part del viatge de noces de Felip VI i Letizia Ortiz l’any 2004. Cusí va pagar 269.000 euros amb diners provinents de la seva empresa, Navilot, i el rei Joan Carles en va pagar 177.000. Ho va publicar ahir el diari britànic Sunday Telegraph. Els aleshores prínceps d’Astúries van viatjar a Jordània, les illes Fiji i Samoa –al Pacífic–, Califòrnia i Mèxic. En alguns dels documents de reserva de les estades que ha pogut consultar el diari britànic, Felip i Letícia s’identifiquen com a senyor i senyora Smith.

5. Manuel Lao es converteix en el segon accionista de Merlin Properties després de vendre’s Cirsa, es calcula que per 2.235 milions d’euros, a Blackstone. Lao ocupa el lloc número 14 en la llista Forbes dels més rics d’Espanya, amb un capital que se suposa que voreja els 1.600 milions d’euros. Ara s’ha convertit en el primer accionista individual –el segon després del Santander– de la socimi immobiliària Merlin Properties, amb un 6% del capital i un seient al consell d’administració.

6. El president nord-americà, Donald Trump, va acomiadar dissabte a la nit el fiscal federal que va posar el seu antic advocat personal entre reixes i que investiga el seu actual lletrat. Això ha fet augmentar les veus crítiques que acusen Trump d’estar fent una purga per netejar l’administració de funcionaris la independència dels quals podria amenaçar la seva reelecció com a president als comicis del novembre.

No ha estat un bon cap de setmana per a Trump, que va fer un míting davant un pavelló que no va omplir de gent.

7. Un altre nom propi, el del cantautor Albert Pla, que ha escrit la novel·la Espanya en guerra. Li ha dit al Xavier Cervantes: “Els dies de les hòsties a la plaça Urquinaona jo hi era. Era magnífic el xoc de ser allà i després anar-te’n ràpid a la tele a mirar el Ferreras i veure’l donant instruccions a la policia, dirigint l’operatiu. És fabulós, aquest tio”.

8. Als esports, males notícies per al Barça: perd Frenkie de Jong per lesió, potser per a tot el que queda de Lliga, i perd el liderat. El Madrid és el nou líder del campionat, ja que va guanyar la Reial Societat (1-2) i té els mateixos punts que el Barça però el gol average a favor.

El partit del Madrid va tenir un arbitratge molt polèmic. L’àrbitre lleidatà Xavier Estrada Fernández i l’equip del VAR van assenyalar un penal dubtós que va transformar Sergio Ramos, van concedir un gol de Karim Benzema després d’un control fregant les mans i van anul·lar un gol de la Reial Societat per fora de joc posicional de Mikel Merino, que passava per l’àrea sense obstaculitzar la trajectòria del xut.

I tampoc ha estat una bona jornada per a l’Espanyol, perquè continua cuer però ara a cinc punts de la salvació.

En canvi, el Barça de bàsquet va superar ahir el Kirolbet Baskonia (81-75) i es va classificar per disputar les semifinals de la Lliga Endesa.

9. Una invitació final: d’avui en vuit, el dilluns dia 29 de juny, farem un debat digital, via Zoom, sobre com han tractat els mitjans el debat Catalunya-Espanya. En parlarem en conversa amb el periodista i columnista de La Vanguardia Francesc-Marc Álvaro. També hi intervindran Neus Tomàs, directora adjunta de Diario.es; Àlex Gutíerrez, cap de Mèdia de l’ARA; Mònica Planas, crítica televisiva de l’ARA, i el professor de disseny gràfic Ricardo Feriche. Dilluns que ve, a les 7 de la tarda.