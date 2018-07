El Poble Espanyol limitarà concerts i rebaixa soroll davant queixes veïnals

L'Ajuntament de Barcelona i els responsables del recinte del Poble Espanyol han acordat reduir el soroll que causen els concerts, reduir el nombre de recitals i que aquests s'acabin com a màxim a la una de la matinada, davant les queixes dels veïns del barri de Font de la Guatlla.

Els veïns han conegut aquesta tarda l'acord, que inclou limitar a 12 les activitats anuals al Poble Espanyol amb llicència extraordinària –quan aquest any n'hi havia 30 de programades– en el consell de barri.

L'acord inclou que els concerts amb llicència ordinària hauran d'acabar com a màxim a la una de la matinada i limitar els seus decibels, a més d'informar els veïns de la programació anual a principis d'any.

Segons fonts municipals, l'acord, que entra en vigor avui mateix, forma part de les actuacions del districte de Sants-Montjuïc per reduir el soroll, sobretot a la nit, i les molèsties que es desprenen i que han sigut fruit de queixes veïnals durant anys.

El Poble Espanyol disposa de tres llicències d'activitats permanents: una de general per destinar el recinte a activitats culturals, comercials, tallers artesanals i altres activitats; una segona per ubicar una carpa polivalent per a actes lúdics i recepcions, i una tercera per celebrar revetlles, concerts, sopars, fires i activitats al recinte de la plaça major.

Segons l'acord, a partir d'avui les activitats tindran lloc fins a les 24 hores, i, en el cas concret dels concerts, no superaran el marge entre les set de la tarda i la una de la matinada i reduiran els decibels a través d'un control acústic.

Segons ha explicat la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, "és important reduir les activitats que generen molèsties al veïnat més pròxim, sobretot aquelles que afecten el descans nocturn".

Pérez ha destacat que "el Poble Espanyol és un referent cultural a la ciutat que està fent una forta aposta per orientar la seva oferta amb propostes de proximitat, familiars, d'oci, de difusió de la cultura i de les tradicions de tothom".