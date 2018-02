El Poblenou guanya una escola i un institut

El barri del Poblenou, al districte de Sant Martí de Barcelona, ha atret en els últims anys parelles joves amb fills, la qual cosa ha provocat que aquest barri tingui més població infantil -i una proporció més petita de gent gran- que el conjunt de la ciutat. Això s’ha traduït en més demanda de places escolars. Per cobrir el dèficit, el curs que ve el Poblenou estrenarà una nova escola de primària i un nou institut. Segons ha pogut saber l’ARA, la nova escola, que s’ha batejat provisionalment amb el nom d’Escola Auditori, estarà ubicada al carrer Almogàvers 131-135, en un solar davant de la discoteca Razzmatazz i a tocar del tanatori de Sancho de Àvila. La nova escola començarà el curs 2018-2019 en mòduls i amb dos grups de P3.

L’altre centre de nova creació al Poblenou és l’Institut 22@ d’educació secundària, de tres línies, que tindrà com a centres adscrits les escoles Poblenou, Antoni Brusi, Vila Olímpica, La Llacuna del Poblenou, Provençals i Bogatell. L’adreça d’aquest nou centre que consta a la web del Consorci d’Educació de Barcelona coincideix amb les instal·lacions de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, molt a prop de la Rambla del Poblenou, i on hi ha ara la biblioteca Poblenou-Manuel Arranz, creada el 2009, el centre d’imatgeria festiva i un casal de gent gran, entre altres equipaments. “El Poblenou és l’únic districte de Barcelona que té zona única d’inscripció, que no està dividit i, evidentment, fan falta aquestes places”, assegura Belén Tascón, presidenta de la Fapac. Aquests dos nous centres educatius al Poblenou se sumen a l’Escola Flor de Maig, creada l’any passat a partir de dos grups addicionals de P3 de l’escola La Llacuna del Poblenou. El curs 2017-2018 es van obrir a Barcelona, en total, sis noves escoles i un nou institut per absorbir el transvasament d’alumnes de l’escola concertada cap a l’escola pública, que s’explica tant per qüestions econòmiques com pel fet que aquests nous centres aposten per models educatius innovadors que atrauen moltes famílies.

‘Bolets’ a primer d’ESO

A part del nou Institut 22@, el curs que ve també s’obriran grups addicionals de primer d’ESO en set instituts per fer front a l’augment de la demanda de places públiques de secundària. L’augment d’alumnes que han experimentat els centres d’educació primària públics ara s’ha traslladat a secundària. “Aquest any ens trobem que hi ha més necessitat de places de secundària, és una qüestió demogràfica. Els nens que van néixer el 2006 entraran ara a primer d’ESO”, explica Tascón. Això ha obligat a obrir grups addicionals -o bolets - en set instituts. És el cas de l’Institut Juan Manuel Zafra i l’Institut Infanta Isabel d’Aragó, a Sant Martí, els instituts Martí Pous i l’Alzina, a Sant Andreu, els instituts Poeta Maragall i Fort Pius, a l’Eixample, i l’Institut Pau Claris, a Ciutat Vella. Els bolets en aquests dos últims centres han de servir per absorbir els alumnes de la Dreta de l’Eixample després de confirmar-se que el curs que ve no s’obrirà el tan esperat Institut Angeleta Ferrer.

Per a Belén Tascón, que s’obrin places d’educació pública “sempre és una bona notícia”. “Però ens agradaria saber si se n’obren prou, si els alumnes que acabaran sisè de primària a l’escola pública tindran prou places a secundària per poder continuar a l’escola pública”, afegeix Tascón, que denuncia que Ensenyament no els proporciona aquesta informació.

De dues a quatre línies

Tots aquests instituts començaran el curs que ve amb un grup addicional de primer d’ESO, a excepció del Martí Pous, que començarà amb una línia més i amb un grup addicional. Aquest institut de Sant Andreu, que va obrir les portes l’any passat en uns mòduls provisionals, passarà de les dues línies actuals a quatre grups. En total, el curs que ve 120 alumnes començaran primer d’ESO en aquest centre. “Aquest institut es va concebre inicialment com un centre de tres línies de secundària [aquest curs només se n’han omplert dues] i dues de batxillerat, però l’any que ve, excepcionalment, ens afegeixen un quart grup atesa la demanda que hi ha al barri”, explica la directora, Neus Agut. El centre, però, dividirà els alumnes en cinc grups “perquè les classes no siguin tan nombroses”. Aquest centre és a tocar de l’Escola Can Fabra, d’on aquest any sortirà la primera promoció. “L’any passat, aquesta escola no ens havia generat demanda i aquest any és probable que sí”, afegeix Agut. La direcció confia que al llarg del curs que ve ja es pugui traslladar a un dels edificis del complex Fabra i Coats que s’està rehabilitant per acollir l’institut. La Fapac reconeix que la creació de bolets “no és la millor opció”. Però afegeixen: “Hem de ser realistes i un institut tampoc es pot fer de la nit al dia”.