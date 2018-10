Polèmica pel possible acomiadament de visualitzadors de pisos turístics il·legals a Barcelona

L'equip de visualitzadors de pisos turístics il·legals, que està integrat per 41 persones, va ser una de les apostes del govern d'Ada Colau per perseguir aquest tipus d'activitat a Barcelona. La valoració que n'ha fet fins ara ha sigut sempre molt positiva, però el comitè d'empresa de Barcelona Serveis Municipals (B:SM) va alertar fa uns dies que els plans del govern municipal eren no renovar a partir del 2019 aquest servei a l'empresa, cosa que, remarquen, amenaça el lloc de treball de 14 empleats que tenen contractes d'obra i servei i obliga a recol·locar els 27 restants. Fins ara aquesta feina es duia a terme des de B:SM, tot i que qui pagava era el consistori. L'equip de Colau assegura que no té intenció d'eliminar el servei, però que treballa per millorar-ne la gestió i contractar-lo directament des de l'Ajuntament. Vista l'amenaça que representa el canvi per als treballadors, els sindicats han convocat aquest divendres, coincidint amb el ple, una protesta a la plaça de Sant Miquel. CCOO lamenta que, tot i que una part dels treballadors han estat recol·locats en altres departaments de B:SM, "no hi ha garanties" que no se'ls pugui acomiadar més endavant.

A més, el govern municipal també haurà de respondre, durant la sessió a la petició d'ERC de mantenir la plantilla de visualitzadors. Els republicans recorden que la contractació d'aquest equip va ser una exigència que van posar ells sobre la taula quan es va aprovar el pla hoteler de Colau, i remarquen que la problemàtica dels pisos il·legals continua. La tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbansime, Janet Sanz, ha defensat aquests dies a través de les xarxes que l'equip de visualitzadors es mantindrà i que l'únic canvi serà que passarà a contractar-se directament des del consistori.

Neteja i multiconsulta

A banda d'aquesta polèmica, el ple de demà donarà llum verda als plecs per treure a concurs el nou contracte de la neteja, que ha d'entrar en vigor a finals de l'any que ve. El govern municipal ja té garantits el suport de PSC , PDECat i el regidor Gerard Ardanuy i podrà desencallar aquesta qüestió després d'haver-la hagut de retirar dues vegades de l'ordre del dia. També es desbloquejarà la celebració de la multiconsulta ciutadana, que l'oposició va tombar fa uns mesos i que s'havia de celebrar el juny passat.

Ara el ple es pronunciarà sobre l'informe dels serveis jurídics municipals que assegura que aquella votació no es va fer bé, perquè els grups, atenent-se al reglament de participació, només podien haver-se oposat a la inclusió de preguntes vingudes d'iniciatives ciutadanes si argumentaven motius jurídics. ERC, la CUP i el regidor Juanjo Puigcorbé votaran, com Barcelona en Comú, a favor de recuperar les preguntes sobre la municipalització de l'aigua i el canvi de nom de la plaça Alfonso López, tot i que la consulta es farà ja al mandat que ve. El PSC ja ha avançat que s'abstindrà en aquesta votació, cosa que, a l'espera del que faci el PDECat, ja garanteix que la multiconsulta ressusciti.