Un sindicat acusa treballadors municipals d'avisar d'operacions contra el 'top manta'

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra volien fer operacions contra el 'top manta' aquest dimecres, però es van veure alterades per la presència de dues treballadores municipals –que no eren agents de policia–. Els agents estaven preparats per intervenir a la zona del passeig Colom aquest dimecres a la tarda però, abans que poguessin actuar, dues persones van avisar els venedors ambulants, que van abandonar el lloc, segons explica el sindicat CSIF. Al cap d'una estona la Guàrdia Urbana i els Mossos estaven a punt de fer una altra operació a l'estació de plaça Catalunya –on els últims dies ja se n'han fet algunes de puntuals–, tot i que els manters també van marxar després de rebre la visita de les dues mateixes persones, afegeix el sindicat.

En aquesta operació frustrada de plaça Catalunya, uns agents van identificar les dues persones que havien avisat els venedors, segons el sindicat, que van resultar ser treballadores de l'Ajuntament. Fonts municipals admeten la presència de les dues treballadores, tot i que neguen que tinguessin informació amb antelació dels dispositius policials contra el 'top manta'. En aquest sentit, expliquen que són del servei d'educadors de carrer que funciona des de l'estiu amb la finalitat d'intervenir amb el col·lectiu dels venedors ambulants, per derivar-los als serveis d'atenció social i d'inserció sociolaboral. Aquest servei també tracta amb els comerciants i altres afectats per l'activitat dels manters, explica el consistori.

L'Ajuntament de Barcelona reitera que els educadors no tenen accés a la informació sobre les operacions que, segons afegeix, es decideixen en trobades exclusivament policials. El consistori remarca que la concreció dels dispositius es fa segons els criteris d'oportunitat, tenint en compte la zona on són els venedors i els agents de policia disponibles. Pel que fa als educadors de carrer dedicats al 'top manta', l'Ajuntament explica que es tracta d'un servei similar al que s'ofereix amb altres col·lectius que tenen un impacte en l'espai públic, com els menors estrangers no acompanyats (MENA) que deixen d'estar tutelats per la Generalitat quan són majors d'edat.

Denúncia prèvia de l'estiu

El sindicat CSIF recorda que a l'estiu el PDECat va exigir explicacions a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pel presumpte avís als manters dels operatius policials. El partit va fer la petició després de la denúncia del sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, el SAPOL, que va assegurar que quan s'havia de fer una actuació important contra el 'top manta' es trobaven pocs venedors ambulants al carrer perquè havien estat avisats, segons el sindicat, pel mateix govern municipal.