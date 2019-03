Polèmica per la placa en memòria de la repressió davant la comissaria de Via Laietana

El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) ha demanat avui la retirada de la placa sobre la repressió durant el franquisme instal·lada ahir per l'Ajuntament de Barcelona davant la comissaria de Via Laietana. Els agents consideren que la mesura els estigmatitza i denuncien l'"abandonament institucional" i els "atacs" a la Policia Nacional a Catalunya.

En un comunicat, aquest sindicat majoritari de la Policia Nacional denuncia que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi sumat als "atacs llançats" per l'independentisme català contra el cos amb la instal·lació d'aquesta placa, que suposa un "atemptat contra la convivència".

La polèmica va començar ahir quan l'Ajuntament de Barcelona va instal·lar la placa informativa sobre la repressió i en memòria de les víctimes, que assenyala l'edifici de la Prefectura de la Policia, al número 43 de la Via Laietana, com l'"espai més emblemàtic de la repressió política de la ciutat".

Confrontació política

La col·locació de la placa també ha generat confrontació política entre Barcelona en Comú i Ciutadans. Carina Mejías, líder del grup de Ciutadans a l'Ajuntament, va tuitejar ahir que era una mesura "ofensiva" per al cos policial.

Hoy @G_Pisarello ha colocado una placa ofensiva frente a la comisaría de @policia en Vía Layetana denominándola sede de la represión ante la mirada atónita de los @policia que se juegan su vida a diario para proteger nuestra seguridad y defender nuestra libertad. pic.twitter.com/iXjD7t8vrT — Carina Mejías (@CarinaMejias) 26 de març de 2019

Arran d'aquesta declaració, els tinents d'alcalde Gerardo Pisarello i Jaume Asens van decidir respondre-li defensant la placa com a "proposta de convertir la comissaria en un espai de memòria antirepressiva" i dient a Mejías que entenien que li "costi criticar el franquisme", i que hauria de demanar "disculpes als centenars de veïns que van ser brutalment torturats en aquella comissaria".

La propuesta de convertir la Comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria antirepresiva la votó en el Congreso tu partido @CarinaMejias, junto a otros como ERC o el PSC.



Entiendo q te cueste criticar al franquismo. Pero al menos infórmate sobre lo que hacen los tuyos (1/2) https://t.co/WFtqTRDDeM — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 26 de març de 2019

Qué atrevida es la ignorancia, Carina... O eso, o les debes una disculpa a los cientos de vecinos que fueron brutalmente torturados en esa comisaría del horror en plena dictadura https://t.co/05lIA8y3C2 — Jaume Asens (@Jaumeasens) 27 de març de 2019

Diverses entitats han impulsat una campanya de recollida de firmes perquè l'edifici passi a mans de la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona per convertir-se en un centre dedicat a la memòria sobre la tortura durant el franquisme.