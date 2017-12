La Policia Nacional deté a Figueres dos presumptes integrants d'Estat Islàmic

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat aquest matí el resultat d'una operació policial conjunta amb la policia del Marroc contra Estat Islàmic. El resultat han sigut quatre detinguts per estar vinculats a aquesta banda terrorista, dos d'ells a Figueres, un a Parla (Madrid) i un altre a Tànger (Marroc).

Cuatro detenidos por pertenencia a #Daesh en una operación conjunta de la @policia y la Dirección General de Seguridad de Marruecos contra el terrorismo yihadista. Hay dos detenciones en Figueras, una en Parla y otra en Tánger. pic.twitter.com/tQwseGltbt — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 de desembre de 2017

Els dos detinguts a Figueres són dos germans acusats d'administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda del DAESH i que aquesta esdevingués viral mitjançant les xarxes socials, el correu electrònic o programes de missatgeria instantània. Aquest és el moment de la detenció dels dos germans.

🚩Momento de la detención en #Figueras de 2 personas en operación contra terrorismo yihadista en colaboración con #Marruecos. 2 detenciones en Figueras, 1 en Parla y otra en Tánger. pic.twitter.com/yeQl2PCpkM — Policía Nacional (@policia) 5 de desembre de 2017

Segons el Ministeri d'Interior, una de les novetats en aquest tipus de delicte és que els detinguts tenien els coneixements de l'organització terrorista per piratejar els perfils socials d'usuaris aliens a la causa del DAESH i accedien als seus comptes privats sense que ho sabessin, des d'on publicaven imatges de, per exemple, campaments d'entrenaments amb nens, execucions i afusellaments i conductes humiliants per a les víctimes dels atemptats amb l'objectiu de crear un clima de terror.

En la mateixa operació, la policia ha detingut dues persones més a Parla i una altra a Tànger.