La Policia Nacional deté tres joves per distribuir pornografia infantil per missatgeria instantània

La Policia Nacional ha detingut tres joves, dos d'ells menors, acusats de distribuir pornografia infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Una de les detencions s'ha fet a la localitat de Vallirana, i les altres dues a Madrid i a El Puerto de Santa María, a Cadis. Els arrestats compartien de manera activa uns continguts que incloïen imatges relacionades amb l'explotació sexual infantil.

La investigació va començar gràcies a la col·laboració d'un veí de Jerez de la Frontera (Cadis) que va trobar uns arxius que contenien agressions sexuals contra menors mentre navegava per internet. Després de posar aquests fets en coneixement de la policia, les primeres investigacions van descobrir un grup d'individus molt actius en diferents xarxes socials en les quals compartien unes imatges relacionades amb l'explotació, les agressions i l'abús sexual infantil.

Fruit de les investigacions, els agents van identificar tres membres d'aquest grup, dos d'ells menors d'edat. Els investigats residien a les localitats de Vallirana, Madrid i El Puerto de Santa María, i tots tres van ser detinguts. El material intervingut s'està analitzant, i no es descarten noves detencions amb els fets, ja que la tinença i la difusió d'aquests arxius, així com l'acció de sol·licitar a altres persones aquests continguts, constitueixen per si mateix un delicte tipificat al Codi Penal.