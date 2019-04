Una agent de la Policia Nacional en pràctiques perd l’atur i la prestació per maternitat al quedar-se embarassada

Una agent de la Policia Nacional en pràctiques ha perdut la prestació d'atur i de maternitat al quedar embarassada sense que hagi conclòs el seu període formatiu i haver cursat només sis mesos. Així ho diu una resolució de la direcció general de Policia, que va ser notificada a la jove valenciana de 29 anys el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Un cop ho permeti el seu estat de salut, la dona, que ja ha sigut mare, haurà de reiniciar les pràctiques al setembre.

L'absència de prestacions es produeix perquè en no haver conclòs el període de formatiu d'un any, la jove no ha cotitzat el suficient per rebre l'ajuda per desocupació. A més, en haver aturat la seva formació, tot i que de forma obligatòria, no pot gaudir del permís de maternitat malgrat haver superat el període d'oposicions. Uns fets als que s'afegeix haver perdut la cobertura sanitària de la mútua dels empleats públics i no poder rebre cap prestació de la Seguretat Social perquè consta com a funcionària.

El secretari d'Igualtat i Conciliació Laboral del Sindicat Unificat de Policia (SUP) al País Valencià, Miguel Ángel García, ha denunciat "la injustícia" que pateix la jove, que "dos setmanes abans de ser mare, i trobant-se de baixa perquè tenia un embaràs de risc, va veure interromput el seu període de pràctiques de forma obligatòria per evitar que, en ser mare, tingués accés a les prestacions". Una decisió que segons García va tenir lloc "després de setmanes de coaccions, suggerint-li que demanés un ajornament voluntari. Però com ella no va voler, ho van decretar des de la institució".

"Vulneració de la Constitució"

L'acadèmia d'Àvila, on la jove ha cursat les pràctiques, especifica que a les aspirants que, per l'estat de gestació o lactància, no puguin incorporar-se al procés "se'ls concedirà o disposarà l'ajornament del període formatiu". I no preveu alternatives, tot i que sí que admet que l'alumnat en pràctiques perdi fins a 73 dies (el 20% del procés formatiu) per les malalties o lesions que s'hagin produït fora d'acte de servei. Una franja de temps que sí que és compatible amb les sis setmanes de permís de paternitat.

Segons el Sindicat Unificat de la Policia (SUP), que junt amb la jove ha denunciat els fets, el reglament suposa una situació discriminatòria que "vulnera la Constitució espanyola". És per això, que, a més d'assessorar en el seu recurs la jove, ha demanat al ministeri de l'Interior que modifiqui el reglament.

"Interior estudiarà el buit legal"

Al ser preguntat per aquest cas, el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmat aquest matí que el ministeri de l'Interior serà "sensible" a la situació de la jove i estudiarà "el buit legal". "Tinc la seguretat que el ministeri serà sensible, però no és fàcil de conjugar jurídicament; en certa manera, se surt del sistema", ha defensat.

Les afirmacions de Fulgencio han estat contestades per Miguel Ángel García que ha negat qualsevol buit legal, i ha citat l'article 14 de la Constitució Espanyola, així com la llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva d'homes i dones que "estableix que les aspirants que, per estat de gestació o lactància, hagin d'aturar la seva formació, disposaran d'un ajornament dels cursos o pràctiques". A més, hem de dir que "no estem davant d'un cas excepcional. Hi ha moltes més, sols que aquesta companya és l'única que s'ha atrevit a denunciar", ha conclòs García.