La Policia Nacional reconeix que la investigació al Marroc sobre l'imam de Ripoll "no va donar fruits"

"Tot el que vam fer no va donar fruits", ha admès en el judici del 17-A un dels dos agents de la Policia Nacional quan se li ha preguntat per la investigació que van fer quan van viatjar al Marroc, el novembre del 2017, per obtenir mostres de l'ADN de familiars de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty.

Els policies han exposat que en tot moment anaven acompanyats de la policia marroquina i que van ser aquests agents els encarregats de prendre les mostres d'ADN, d'analitzar-les i d'extreure'n el perfil genètic. "Ells es van fer càrrec de la custòdia de les proves", han concretat després de precisar que es van agafar mostres de la mare d'Es-Satty, del seu germà i d'una de les seves filles.

A preguntes de les acusacions, els agents han indicat que ells no parlen àrab, i que eren els agents marroquins que els feien de traductors amb els familiars. "No vam localitzar el seu domicili [d'Es-Satty], no sabem quants fills tenia ni vam parlar amb la seva dona", han reconegut abans d'explicar les gestions que van fer: "Vam mirar arxius a la comissaria, vam parlar amb veïns, amb els policies marroquins... però tot el que vam fer no va donar fruits".

De fet, també han admès que no saben si la policia marroquina va comprovar, a través de les càmeres de seguretat, els moviments de la furgoneta de l'imam durant el seu últim viatge al Marroc ni si es va analitzar la geolocalització del seu mòbil.

En l'informe que van realitzar aquests agents, asseguren que, a mesura que l'imam s'anava radicalitzant, va anar deixant de visitar els seus familiars. Segons han argumentat aquest matí, van arribar a aquesta conclusió per les converses que la policia marroquina va tenir amb els membres de la seva família. "Vivien en cases molt, molt humils. I ens van dir que feia uns set anys que no els visitava", han manifestat.

Sense declaracions dels forenses que van analitzar les mostres d'ADN

Durant la sessió d'aquest dimecres del judici del 17-A, el jutge, Félix Alonso Guevara, ha explicat que, finalment, no testificaran com a pèrits els forenses marroquins que van analitzar les proves d'ADN perquè el Marroc ha rebutjat que viatgin a Madrid per la situació sanitària, i no poden testificar per videoconferència perquè no hi ha conveni entre els dos països. Guevara també ha descartat que puguin respondre preguntes per escrit, tal com ha sol·licitat Agustí Carles, l'advocat de Javier Martínez, el pare del nen mort a la Rambla.

Precisament Carles i Guevara han tingut aquest matí una petita topada per un informe de la Interpol que la Fiscalia ha demanat admetre a tràmit. El document, que es va enviar el 19 d'agost des de l'oficina de la Interpol de Madrid a la de Rabat, demanava al Marroc si a les seves bases de dades hi havia alguna coincidència amb el perfil genètic de l'imam extret del pis de Ripoll, en comptes de l'aconseguit a les restes d'Alcanar. Com que no es va trobar cap coincidència, es va enviar els agents de la Policia Nacional a extreure les mostres d'ADN dels seus familiars.

L'advocat de Javier Martínez, que havia sol·licitat el testimoni d'aquests agents, ha considerat que la Fiscalia havia sobrepassat els marges que havia marcat en el seu interrogatori al presentar aquest document. Guevara, però, li ha recordat que aquest informe és "una prova del tribunal" i no "d'una part".

Empremtes sense identificar

A més dels agents de la Policia Nacional, aquest dimecres també han testificat desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra que van analitzar les empremtes que es van trobar en vehicles i objectes relacionats amb la cèl·lula terrorista. La majoria corresponen als nois que van planificar els atemptats o als acusats, però també han reconegut que van trobar altres empremtes "sense identificar".

Els agents han exposat que aquestes empremtes es podrien identificar per les seves característiques, però que les van comparar amb les bases de dades policials de l'Estat i de la Unió Europea i no es van trobar coincidències. A preguntes de l'advocat Carles Agustí, han puntualitzat que en cap d'aquestes bases de dades hi ha informació del Marroc.

Testimoni dubtós

La sessió ha començat amb un testimoni de Ripoll que, el 30 de novembre del 2017, va afirmar que havia vist Driss Oukabir resant, amb una túnica, al carrer. Durant la declaració d'aquest dimecres, el noi no recordava gaires detalls però ha corroborat que va veure l'acusat resant. Segons la seva versió, estava en un "espai amb coberta" a prop d'una església és al costat del supermercat Mercadona de Ripoll.

L'advocat de la defensa d'Oukabir –que sempre ha negat ser religiós ni practicant– ha collat el testimoni, que ha acabat admetent que el va veure "a 50 metres", "de perfil" i "durant mig minut" quan passava per allà davant amb uns amics. "No recordo el color de la túnica", ha reconegut també.