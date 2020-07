Envien a la unitat psiquiàtrica de la presó la dona que va matar una familiar al Pont de Vilomara

El jutjat ha enviat a la presó la dona de 32 anys detinguda dijous per matar una familiar al Pont de Vilomara, al Bages. La jutge ha demanat que ingressi en una unitat psiquiàtrica després que s'hagués prorrogat la seva detenció. Quan dissabte la presumpta autora del crim va passar a disposició judicial, a causa del seu estat psíquic se la va traslladar a les urgències psiquiàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per estabilitzar-la. Aquest dilluns, quan la dona ja estava "en condicions per declarar", ha tornat al jutjat i ha manifestat que "no recordava res". Tot i això, la jutge ha considerat que els indicis apunten que és la responsable d'un delicte d'homicidi o assassinat i ha acordat la presó preventiva sense fiança per a ella.

Segons el jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, la presumpta autora del crim residia "temporalment" a casa de la familiar –la seva cosina, segons l'ACN–, a la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara. Al domicili de la víctima també hi vivien els seus dos fills. A dos quarts de nou del matí, quan el fill menor d'edat era a la casa, la processada hauria anat a l'habitació on hi havia la víctima dormint i li hauria clavat "múltiples punyalades" –més de 12 segons l'informe de la forense– a la zona del coll, la cara, l'esquena i les espatlles. Unes ferides, fetes amb un ganivet, que li van provocar la mort.

La jutge recull que la dona que ha enviat a presó va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra uns minuts després que es produís el crim a prop de la casa, "amb restes de sang a la seva roba i a les mans, aparentment en estat de xoc emocional, sense poder explicar com havia arribat allà o per què tenia sang". El fill menor de la víctima va veure l'apunyalament mortal, segons va explicar als agents, i era l'única altra persona que hi havia al domicili, a part de la seva mare i la detinguda. El nen va sentir com la mare demanava ajuda i, des del passadís, va comprovar que la dona l'estava atacant, i per això va sortir a demanar ajuda als veïns. El menor està en estat de xoc emocional. Una veïna de la víctima va declarar que havia sentit els crits del nen, que deia: "Ajuda, han apunyalat la meva mare".

Risc de fuga

Amb les proves recopilades fins ara, la jutge ha argumentat la mesura de presó provisional pel fet que la dona s'enfronta a una pena de diversos anys de presó i que hi pot haver risc de fuga, perquè la processada és originària d'un altre país i no s'ha acreditat cap nucli familiar o social ni arrelament laboral. El jutjat també ha justificat la presó preventiva per evitar "una situació de risc" per als familiars que convivien amb la víctima i la presumpta autora.