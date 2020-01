La Porca ja és mare

Ha nascut aquest divendres. No se sap si és mascle o femella, i possiblement no s’arribi a saber mai. I tampoc té un pare conegut. Però ja té nom. És l’Espurna. I els veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona l’esperen des que, el mes d’abril de l’any passat, es va començar a anunciar a través de les xarxes socials que la Porca, la bèstia de foc del barri, estava embarassada i havia decidit ser mare. Tot va començar, diuen els que la coneixen, una nit de bogeria de festa major amb un fogós desconegut. "És el meu cos i jo decideixo", anunciava la Porca, que té 25 anys, abans de presentar-se com a "futura mare monoparental". I l’embaràs s’ha allargat.

La bestiola ha nascut el dia de Sant Antoni i les colles de foc del barri asseguren que tot ha anat bé i que l’Espurna es presentarà en societat aquest dissabte, en una festa en què es convida tothom a fer molt de soroll per despertar-la. Ara, com qualsevol nounat, passa les hores adormida. Però el seu segon dia de vida no serà tranquil. El barri l’espera. La necessita com un símbol de la vida comunitària que la gentrificació tant amenaça.

L’Espurna serà des d’ara la bèstia dels Trapelles de Sant Antoni, la colla de diables infantil, que ha crescut molt els últims tres anys i té fins i tot llista d’espera. Tot i això, el seu naixement ha sigut un projecte col·lectiu del barri, que, com expliquen Mireia Piqueras, cap de colla dels Trapelles, i Lídia Núñez, coordinadora de la colla, s’ha bolcat en el projecte i ha desbordat totes les previsions. Aconseguir els més de 5.000 euros que ha costat construir l’Espurna semblava un repte que s’havia d’encarar en un termini més llarg, però a l’estiu ja es va veure que s’aconseguiria el pressupost en menys temps del previst i es va demanar a David Gracia, del Taller de Constructors de Fantasies, que posés tota la carn a la graella perquè la cria de la Porca nasqués per la festa major.

Les tres colles de foc del barri –diables, trapelles i trabucaires– han buscat i trobat padrins entre els comerciants i han organitzat des d’una festa premamà –en què es repartien carnets de famílies marranes– fins a una rifa per fer la canastreta de la Porca. "Ha generat molta expectació, tothom pregunta com serà l'Espurna", explica Piqueras. Fins al naixement, es podien comptar amb els dits d’una mà les persones que havien vist l’aspecte de la criatura, que, com que no té pare conegut, barreja elements de diferents bèsties, com els rat-penats, els dracs o els dimonis, però té trets que remeten a la mare, com el morro de porc, la mateixa orella caiguda o els pírcings. Per fer-la més portable per als diables infantils, la bèstia és més petita i lleugera que la seva mare. Un dels objectius de fer-la néixer és donar més possibilitats de sortides als Trapelles de Sant Antoni, una colla infantil inusualment nombrosa.

L’Espurna, que també s’hauria pogut dir Gresca o Tau –el nom es va decidir en una votació presencial i a través de les xarxes–, es presentarà aquest dissabte i farà el pregó al costat de la Porca, però encara no tocarà foc. La seva estrena està prevista per al 25 de gener, quan, per primer cop al barri, nou bèsties participaran en el correfoc. Es demana a tothom que acompanyi l’estrena de l'Espurna al crit de "Foc a la bèstia".