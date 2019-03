El port de Barcelona celebra els seus 150 anys amb un concert, una exposició i visites guiades

El port de Barcelona celebra aquest any els seus 150 anys amb activitats per a la ciutadania, com un concert al Port Vell, una exposició al Museu d'Història de Barcelona i visites guiades gratuïtes, així com un acte institucional al Palau de la Música, adreçat a la comunitat portuària, formada per més de 150 empreses.

En roda de premsa aquest dilluns, la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicat que en aquest acte institucional es presentarà un llibre commemoratiu del 150è aniversari, obra de Joan Alemany, que exposarà l'evolució del port des de la constitució de la Junta d'Obres del Port fins a l'actualitat.

Conesa ha assegurat que és conscient de la responsabilitat que té de preservar el llegat del port i impulsar-ne el futur i ha afirmat que "si aquest dilluns és el primer 'hub' logístic del Mediterrani és, en bona part, gràcies a la visió, planificació i esforç" dels que el van precedir en la Junta d'Obres del Port.

Ha reivindicat l'autonomia del Port, especialment amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu de ports, i ha ressaltat "la capacitat de gestió i decisió per competir en igualtat de condicions amb la resta de ports europeus".

També ha defensat que el port de Barcelona té "una voluntat clara d'aportar valor econòmic i social", i ha explicat que aquest dilluns ha actualitzat el seu objectiu amb una voluntat d'aportar també valor ambiental.

"Ens agradaria que el pròxim Pla Estratègic del Port de Barcelona, tal com ho fa l'actual, tingui present els objectius de desenvolupament sostenible, perquè la infraestructura es pugui desenvolupar de manera clara, i doni servei des del respecte als valors que demanda la societat al segle XXI", ha concretat Conesa.

CONCERT SIMFÒNIC

Pel que fa a les activitats de commemoració dels 150 anys, ha informat que el concert, ofert per l'Orquestra Simfònica del Vallès, estarà obert al públic i més endavant concretaran una data, encara que preveuen que se celebri al juny o el juliol.

A més, les visites guiades gratuïtes a les seves instal·lacions, destinades a un públic familiar, tindran un caràcter mensual i es faran a bord de les golondrines.

Per la seva banda, el director general del port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha repassat la història de les infraestructures i n'ha destacat l'expansió, sobretot en els últims anys, fins a les 1.300 hectàrees de superfície terrestre actuals.

Carbonell ha explicat que el 1869 el port acabava al moll de Pescadors, quan la seva superfície no arribava a les 70 hectàrees, mentre que en l'actualitat és "el port d'Europa occidental que més creix, amb un increment del 15% en el trànsit de contenidors" el 2018.