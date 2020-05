El port de Barcelona preveia augmentar un 10% el trànsit i emetre entre un 10% i un 25% més de partícules fins al 2025

El port de Barcelona preveia augmentar un 10% el trànsit de vaixells fins al 2025, segons un estudi fet abans que esclatés la crisi del coronavirus però publicat aquest dilluns. Això implicaria un augment de les partícules contaminants d'entre el 10% i el 20%. L'estudi, publicat després que al gener la plataforma Contaminació Barcelona presentés una demanda formal basada en la llei de transparència, resulta "obsolet", segons expliquen fonts del port, ja que no preveu els efectes de la pandèmia, tant pel que fa a les mesures sanitàries com a les conseqüències econòmiques. Però mostra que el port preveia incrementar la seva activitat i les seves emissions malgrat l'emergència climàtica i l'aposta de l'Ajuntament, que forma part del consorci que gestiona el port, per la sostenibilitat.

L'estudi preveu tres escenaris per calcular la projecció de contaminació futura: el més optimista, un intermedi i el més pessimista. La variació depèn sobretot de dos factors, un d'intern i un d'extern a la gestió del port. L'intern és la capacitat d'electrificar molls per poder alimentar els vaixells quan estiguin atracats, un projecte que, amb una inversió de 60 milions d'euros, està pendent de la connexió a la xarxa general de Red Eléctrica Española. El factor extern és que els països del Mediterrani aglutinats a l'Organització Marítima Internacional aprovin una z ona de baixes emissions per als òxids de nitrogen (NECA) a tot el Mediterrani, que obligaria a utilitzar fuels menys contaminants a tots els vaixells.

Barcelona és la ciutat més castigada per la contaminació dels creuers

Aquestes són les variables que fan que la projecció d'increment de les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres, PM 2,5, oscil·lin entre el 9,8% d'increment respecte al 2017 en l'escenari més optimista i el 20,3% en el més pessimista, xifres quasi idèntiques pel que fa a la projecció de les P 10. Les emissions de diòxid de nitrogen, en canvi, es redueixen en un 14% en l'escenari més optimista i s'incrementen un 5,6% en el més pessimista, ja que els vaixells estan evolucionant per limitar o vetar aquestes emissions.

El coordinador de Contaminació Barcelona, Miquel Ortega, demana que aquest tipus d'informes "siguin públics i transparents de manera immediata", tal com es va comprometre l'Ajuntament l'any 2018. Afirma que el novembre del 2019 ja es presentaven alguns retalls d'aquests informes sobre la contaminació al port i els efectes en la salut i que el gener del 2020 ja haurien d'haver estat publicats. És per això que el 15 de gener van fer la sol·licitud formal acollint-se a la llei de transparència, perquè es fessin públiques les dades disponibles, cosa que va passar ahir. Ortega creu que la pandèmia "accentua una reflexió que ja estava pendent" sobre les emissions contaminants al port de Barcelona.

L'estudi també analitza la contaminació generada pels vehicles que circulen dins del port i, a diferència del que passa amb els vaixells, fins i tot la previsió més pessimista preveu una caiguda de les emissions malgrat l'augment de circulació de cotxes i camions. El motiu és la progressiva substitució del parc automobilístic per un d'elèctric o menys contaminant.