Porta a l’esperança per al càncer de pàncrees amb pitjor pronòstic

Quan a la Maria José, metge de família jubilada amb més de 40 anys d’exercici professional, li van diagnosticar un càncer de pàncrees, es va témer el pitjor. "Jo sabia que la supervivència en càncer de pàncrees és petita, em donava sis mesos de vida", explica. La Maria José és una de les tres pacients que participen en un assaig clínic per tractar amb radiofreqüència els tumors de pàncrees localment avançats, que són els de pitjor pronòstic i que ara no tenen tractament.

El de pàncrees és un dels tumors més greus que hi ha. Només un de cada cinc pot ser operat. El 80% de casos restants no tenen tractament quirúrgic possible: la meitat no es poden operar perquè el tumor està molt avançat i l’altra meitat perquè ja està disseminat. Fins ara es tractaven amb quimioteràpia pal·liativa. Ara, però, s’obre la porta a un nou tractament amb radiofreqüència que, de moment, està en la fase tres d’un assaig clínic en què participa l’Hospital de la Vall d’Hebron i que ja ha permès operar amb èxit tres pacients, entre els quals la Maria José.

En aquest moment els tumors de pàncrees localment avançats no són operables, ja que afecten artèries i venes majors. Tampoc són eficaços els tractaments com la quimioteràpia i la immunoteràpia, perquè aquests tumors estan amagats en l’estroma, "que és una xarxa de cèl·lules que protegeix i nodreix les cèl·lules tumorals", explica Ramon Charco, cap del servei de cirurgia hepatobiliopancreàtica i trasplantaments de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Amb la radiofreqüència, però, s’aconsegueix traspassar aquest escut i arribar al tumor utilitzant una agulla que s'insereix directament en el centre del tumor per aplicar, de manera localitzada, temperatures de 80 graus que permeten abrasar les cèl·lules cancerígenes.

540x306 L'agulla amb la qual es fa la intervenció / FRANCESC MELCION L'agulla amb la qual es fa la intervenció / FRANCESC MELCION

La tècnica és experimental i està en fase d’estudi. Els resultats de l’estudi es coneixeran l’any 2020, però els resultats preliminars són prometedors. "Serà una gran opció per a molts pacients que ara no poden ser operats", ha explicat Elizabeth Pando, metge del servei de cirurgia hepatobiliopancreàtica i trasplantaments de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

El càncer de pàncrees és la tercera causa de mort per neoplàsia a tot el món i s’estima que l’any 2019 serà la segona causa de mort.