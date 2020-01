S'acaba la fase d'emergència pel temporal però se segueix demanant precaució

Tot i reiterar que es manté l'alerta pel creixement que ha viscut el riu i que, per tant, cal extremar la precaució, Protecció Civil ha decidit, a primera hora d'aquest matí, aixecar el confinament als nou municipis de la demarcació de Girona que encara el mantenien. Es tracta de Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet una valoració del temporal i ha remarcat que s'ha acabat la fase d'emergència –s'han desactivat totes les alertes per inundacions, vent i neu– però cal extremar la "prudència" per aquest episodi "insòlit". "Hem de tornar a la normalitat. Ara començarà el capítol d’avaluar els danys", ha dit Buch, que ha remarcat que hi continua havent "incidències" i alguns riscos "als cursos fluvials" de la conca del Ter perquè els rius van molt plens, i també a la zona de muntanya perquè hi ha molta neu i perill d'allaus.

651x366 Carretera C-31 de Verges cap a Torroella de Montgrí / David Borrat Carretera C-31 de Verges cap a Torroella de Montgrí / David Borrat

Ara mateix està aïllat el municipi de Montseny per un despreniment, i al matí també ho estava Torroella de Montgrí, que ha començat el dia amb tots els accessos al municipi i al pont del riu Ter tallats per seguretat a l'espera que el cabal de les aigües baixi, tot i que més tard els Mossos d'Esquadra han ordenat la reobertura del pont cap a Gualta. A més, el poble té problemes de subministrament d'aigua potable i al migdia es podrien acabar les reserves. A Hostalric passa el mateix. D'altra banda, encara hi ha 2.000 persones sense subministrament elèctric, la majoria a Sant Vicenç dels Horts i Olivella.



Torna la normalitat

La majoria d'escoles de la demarcació de Girona on no hi ha hagut classes els últims dies les han reprès aquest divendres i només hi ha situacions excepcionals com la de Torroella de Montgrí. L'alcalde del municipi ha explicat a RAC1 que la decisió de tancar la carretera cap a Pals ha sigut dels Mossos d'Esquadra, i que mentre no baixi més el nivell del riu Ter no es podrà recuperar la normalitat. El pont de Verges sobre el riu Ter també està totalment inundat, i a Cervià el pou municipal d'aigua ha deixat de funcionar a causa dels talls de llum.

El pont de Verges sobre el riu Ter està totalment inundat i impracticable. Situar-se en zones com aquesta on el riu baixa desbordat és perillós. No us hi apropeu #Glòria pic.twitter.com/mIBrp0CupQ — Mossos (@mossos) January 24, 2020

L'Hospital Trueta de Girona ha informat que està funcionant amb normalitat excepte la radioteràpia de l 'Institut Català d'Oncologia, on s'està treballant per reactivar activitat tan aviat com es pugui.

Dijous a primera hora Protecció Civil ja va aixecar l'ordre de confinament que havia dictat dimecres al vespre i que afectava 29 municipis de la conca del Ter, entre els quals Girona. Poc més tard, però, va tornar a demanar que els veïns d'aquestes poblacions es quedessin a casa pel risc d'inundacions davant la crescuda del cabal del riu, que ha arribat a superar els 1.300 metres cúbics. Aquest divendres, amb el temporal Gloria ja remetent, s'ha decidit retirar totes les restriccions.

Talls i menys trens a Rodalies i una quarantena de carreteres tallades

Aquest divendres, de fet, es mantenen les afectacions importants a Rodalies i encara hi ha una setantena de carreteres tallades, 20 per inundacions i 19 per despreniments.

El temporal 'Gloria' s'apaga però deixa quatre morts i un desaparegut

El temporal ja ha deixat quatre morts a Catalunya i encara es busca una persona desapareguda: un tripulant mercant que dimarts passat va caure al mar al port de Palamós. Des que va desaparèixer, els Bombers han fet una recerca i han resseguit la línia de la costa per trobar-ne indicis.