Porten al Constitucional els desnonaments amb data oberta

Els desnonaments amb data oberta, aquells casos en què el jutjat no avisa quan s'executarà el desallotjament –ni del dia ni de l'hora–, arriben al Tribunal Constitucional (TC). Una família, assessorada per la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i de l'Observatori DESC, ha presentat un recurs d'empara al TC perquè estudiï el seu cas. Des del gener, el jutjat ha dictat un desnonament obert fins a finals de març per desallotjar la denunciant i la seva família –amb menors– de l'habitatge on viuen. Això vol dir que en qualsevol moment i sense cap avís previ es pot executar el desnonament.

Mentre no es produeix el desallotjament, la Raquel Aparicio –la denunciant– ha portat la seva situació al Constitucional. Tot i que l'advocat Sixte Garganté, de la Comissió de Defensa de l'ICAB, admet que el TC segurament resoldrà sobre aquest cas quan ja s'hagi executat el desallotjament de la Raquel i la seva família, afegeix que la resposta del Constitucional pot servir per frenar la pràctica judicial dels desnonaments amb data oberta en el futur. De fet, Garganté explica que el recurs al TC és el pas previ per portar el cas, si cal, al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.