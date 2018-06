Activat l'avís preventiu per l'alta contaminació a l'àrea de Barcelona

L'AMB ha activat aquest dijous el protocol de contaminació atmosfèrica en fase d'avís preventiu per l'elevada presència de diòxid de nitrogen (NO2), un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones. La fase d’avís preventiu implica el desplegament de mesures de sensibilització i recomanacions als ciutadans però no vol dir encara posar en marxa les restriccions a la circulació de vehicles contaminants a l'entorn de Barcelona, que entraria en vigor en cas que els nivells empitjoressin més i es declarés oficialment l'episodi de contaminació.

La fase d'avís preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 μg/m³ de diòxid de nitrogen (NO2), i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquest cas, els nivells de NO2 se superen en tres estacions de la XVPCA.

El vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, ha enviat una carta a tots els ajuntaments metropolitans amb què els insta a prendre mesures per conscienciar la ciutadania de reduir la contaminació. Per exemple, es demana que la gent es desplaci a peu, en bicicleta o en transport públic, i que comparteixi cotxe, entre d'altres.

Des de l'1 de desembre del 2017 en situació d'episodi de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) no poden circular dins de la zona de baixes emissions (ZBE) a l'àmbit de les rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) i les furgonetes anteriors a Euro. A partir del desembre d'aquest any 2018 tampoc podran circular les motocicletes i els ciclomotors sense etiqueta ambiental de la DGT.