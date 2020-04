L'alcalde de Premià de Mar acusa de negligència la residència de Ca n'Amell, amb un 87% d'usuaris positius

Cop de puny a la taula de l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez (JxCat), per la situació de la residència d'avis de Ca n'Amell, després que 24 residents hagin mort pel coronavirus i el 87% hagin donat positiu o presentin símptomes clars, segons dades de l'Ajuntament. "La direcció ha tingut una actuació negligent i ja estem estudiant accions legals perquè és intolerable i lamentable el que ha passat: no és normal que només 28 de 209 residents hagin donat negatiu", ha carregat Méndez, que també ha criticat la Generalitat per no haver-la intervingut: "Fa setmanes que l'hi demanem i fins ahir no va fer-ho. És molt greu, Afers Socials i Salut han demostrat que no han estat a l'altura de la gravetat dels fets". El centre està gestionat per l'empresa DomusVi, que ha assegurat que "s'han posat tots els recursos i el personal necessari per afrontar aquesta situació" però que treballen amb persones "tremendament vulnerables" al covid-19.

Méndez ha fet públic un vídeo a les xarxes socials en què denuncia la "negligència absoluta" de la direcció de la residència i també reprova la "manca d'una resposta correcta" del Govern, "com a màxim responsable" del centre. "Ens hem sentit desplaçats i menystinguts. Fins aquí hem arribat. El despropòsit de Ca n'Amell tant en la gestió privada com en la no gestió de la Generalitat és molt greu", ha exclamat.

🎥 L'alcalde Miquel Àngel Méndez ( @mendezgm) s'adreça a la ciutadania de Premià de Mar per explicar la situació que es viu a la residència de Ca n'Amell a conseqüència de la crisi de la #COVID19 #PremiàDeMar pic.twitter.com/nCptA8P1GX — AjPremiàDeMar (@ajpremiademar) April 17, 2020

En declaracions a l'ARA, Méndez ha afirmat que, des del principi de la crisi del coronavirus, només s'han trobat amb "obstacles" quan preguntaven a la direcció de Ca n'Amell com estaven els residents, i que cada dia rep trucades i missatges de veïns "que estan alarmats i espantats perquè no saben com estan els seus familiars de la residència". "I des del centre envien dia sí dia no un correu a les famílies que diuen que tot va bé, com si no passés res, quan hi hagut 24 morts per coronavirus i un 90% de positius", ha subratllat.

De fet, l'Ajuntament va denunciar a principis d'abril la "gestió irregular del centre" perquè fins a l'1 d'abril no va informar de dues morts per coronavirus "quan se'ls reclamava les dades de pacients i de possibles afectats des del 23 de març". En aquell moment, la conselleria de Salut va intervenir mèdicament Ca n'Amell i va enviar-hi un equip del CAP per examinar els usuaris. Segons Méndez, els metges que hi van anar "van haver d'amenaçar de trucar a la policia perquè la direcció no els deixava entrar a atendre els residents".

Per tot plegat, l'Ajuntament està estudiant quines accions legals pot emprendre contra els responsables de Ca n'Amell. Paral·lelament, també ha demanat que la nova direcció del centre "doni informació directa i de primera mà als familiars dels residents". El departament de Salut va aprovar aquest dijous la intervenció en la gestió del centre i va nomenar com a responsable la directora del CAP de Premià de Mar.

L'empresa nega les acusacions

Fonts de DomusVi han destacat que des del centre "s'han seguit tots els protocols" però que el virus "afecta moltíssim el col·lectiu de persones grans i moltes vegades és una malaltia silenciosa perquè poden haver-hi molts asimptomàtics". En aquest sentit, han assenyalat que amb un testeig massiu a tots els residents haurien pogut detectar ràpidament els positius, però que "al principi va haver-hi molta escassetat de proves".

A més, aquestes mateixes fonts han lamentat que "s'està estigmatitzant els treballadors de les residències": "Hi ha 25.000 sanitaris infectats a tot Espanya. ¿Oi que a ningú se li acudiria culpar un sanitari per haver-se infectat? Doncs no entenem que s'ataqui el personal de les residències, que també s'hi està deixant la pell". Pel que fa a les acusacions de l'alcalde de falta d'informació, DomusVi ha indicat que tenen "el canal de comunicació amb la conselleria de Salut completament obert". Com també el tenen amb els familiars dels residents, amb qui, segons l'empresa, mantenen "una comunicació constant, amb fins i tot dues o tres trucades al dia".

DomusVi és una companyia de serveis sanitaris i socials, i gestiona diverses residències i centres de dia arreu de l'Estat. Els seus responsables afegeixen que tenen altres centres que "amb els mateixos recursos i materials que Ca n'Amell, no han tingut cap positiu o molt pocs". "És una malaltia molt difícil de controlar i les residències no són hospitals", han apuntat des de l'empresa, i també han descartat obrir una investigació "perquè no és una pauta de treball habitual". "Ara estem centrats en donar la millor assistència als nostres residents", han remarcat.