La inclusió social a través de la cultura, guardonada en els XIV Premis Francesc Candel

La Fundació Carulla ha entregat aquest dimarts els XIV Premis Francesc Candel, que aposten per projectes que fan de la cultura una eina per a la inclusió social amb tres guardons dotats amb 12.000 euros. En un acte al Convent dels Àngels de Barcelona, l’entitat ha lliurat els reconeixements a tres exemples de bones pràctiques que promouen "la inclusió de persones nouvingudes des del treball comunitari, l’expressió artística i l’intercanvi generacional", en paraules de la directora de la Fundació, Marta Esteve.

Es tracta de tres iniciatives d’educació social a nivell local en què l’intercanvi positiu i la pluralitat cultural són protagonistes. El primer dels guanyadors és el projecte de l'Institut Diversitas ‘Vincles per la diversitat’. Nascut a Barcelona el 2015, el programa consisteix en un cicle de trobades interculturals que promouen el coneixement mutu i l'eliminació d'estereotips entre veïns. Tot plegat es forja per mitjà del diàleg, de jocs i d'altres activitats com ara els intercanvis gastronòmics.

El segon projecte guardonat és ‘Aprenem. Famílies en xarxa’, una iniciativa de la Casa Àsia que convida infants i adolescents d’algunes escoles de Barcelona a fer de mestres de llengua catalana i castellana per als seus familiars. Durant els quatre anys de funcionament, hi han participat més de 60 voluntaris d’entre 10 i 16 anys i 170 estudiants adults, majoritàriament d’origen asiàtic o de l’Amèrica Llatina.

El tercer guanyador és l’escola de formació d’adults La Troca, situada al barri de Sants. Aquest centre "dona resposta a les necessitats formatives de joves i adults" perquè es desenvolupin com a "persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de la vida", segons expliquen a la seva web.