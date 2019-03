Prenen declaració a una de les suposades víctimes del militant de Vox a Lleida

Una de les víctimes dels suposats delictes sexuals del president de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz, ha declarat aquest dijous al jutjat de guàrdia de Lleida, a la oficina dels tècnics de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV). La compareixença s'ha fet seguint el protocol de la càmera de Gesell, ja que els Mossos han traslladat Ortiz, detingut dimarts passat per presumptes delictes contra la llibertat sexual, al jutjat per assistir a la compareixença des de darrere d'un vidre.

Amb la càmera de Gessel s'impossibilita el contacte visual entre la víctima i l'investigat i, a més, les preguntes les fa un professional assistencial especialitzat. Així, les parts i la magistrada segueixen el testimoni a través d'un vidre que facilita la intimitat i la seguretat de la víctima, segons ha informat en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'òrgan ha assenyalat que la víctima és una persona "especialment vulnerable" i que, en aquests casos, la fiscalia pot perseguir d'ofici qualsevol informació que permeti la seva identificació directa o indirecta.

El TSJC ha remarcat que Ortiz encara no ha passat a disposició judicial i que no ho farà fins divendres. Segons l'ACN, els Mossos volen esgotar el termini màxim legal de 72 hores sota custòdia per seguir investigant els fets. A hores d'ara estan analitzant l'ordinador i el mòbil del detingut dimarts per si troben proves que l'incriminin, com ara imatges de contingut sexual.

Ortiz va ser detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra, per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. La fundació Alosa, entitat que tutela persones amb discapacitat intel·lectual, va detectar missatges de WhatsApp fora de lloc entre dos homes tutelats d'uns 30 anys i el militant de Vox. Els investigadors sospiten, però, que hi podria haver més afectats, fins i tot discapacitats menors d'edat. L'investigat es guanyava la confiança de les seves víctimes per després poder contactar amb elles.

Ortiz es presentava com a líder de Vox a Lleida. La formació d'extrema dreta el va suspendre dijous passat de militància fins que "s'aclareixin els fets o es pugui prendre una decisió fundada". El partit ha reiterat que no ocupa cap càrrec de responsabilitat i que és "només" un militant de base.