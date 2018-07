Presó per als líders d'un clan familiar que es dedicava als narcoassalts

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 20 de juliol quinze persones –catorze de nacionalitat espanyola i una de marroquina– que suposadament formaven part d'un grup criminal que retenia il·legalment les seves víctimes per robar-los (en alguns casos, plantacions de marihuana) i actuar violentament contra elles. Se'ls acusa de delictes d'organització criminal, robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, tràfic de drogues i usurpació de funcions públiques. El jutge va decretar l'ingrés a presó de set dels membres i la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.

La investigació es va iniciar a finals del mes de maig d'aquest any a partir de l'assalt que va patir un ciutadà de nacionalitat marroquina a Terrassa, per un grup de set homes que el van agredir, el van deixar inconscient i el van traslladar fins a Badia del Vallès, on el van seguir torturant durant tres hores, aproximadament. Després d’haver-lo colpejat, part dels autors van marxar al domicili de la víctima i hi van entrar per la força. La Unitat Central de Robatoris Violents dels Mossos va iniciar aleshores una investigació i va comprovar que els autors de l'assalt eren membres d'una organització criminal liderada per un clan familiar del Vallès Occidental.



Durant el juliol alguns del autors de l'assalt a Terrassa van tornar a actuar, aquest cop a Viladecavalls, on van perpetrar un robatori amb violència a l’interior d’un domicili, accedint amb pistoles i i fent-se passar per policies, per detenir il·legalment una persona amb brides i sostreure la plantació de marihuana que hi havia a l'interior. Els agents van frustrar aquest narcoassalt i van detenir cinc individus, que van ingressar a presó.



La investigació va poder acreditar que els autors dels narcoassalts gestionaven diferents plantacions interiors de marihuana a través dels seus subordinats i que coaccionaven i amenaçaven qualsevol persona que suposes una amenaça pels seus negocis o interessos. Van coaccionar, fins i tot, víctimes per tal que canviessin les seves declaracions per exculpar-los.



Durant la fase d’investigació, els Mossos van identificar els vehicles que haurien utilitzat en els robatoris i els membres que formaven el grup, als quals van detenir finalment divendres passat. Les detencions es van fer en 13 entrades i escorcolls en domicilis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Vacarisses, Granollers i Moià.

En total, s'han intervingut una arma de foc real, vuit armes de foc simulades, munició real i de fogueig, brides, un prioritari policial, 38.000 euros aproximadament, diferents peces de roba i els telèfons que portaven part dels autors en el moment dels assalts i altres armes per practicar les agressions (defensa extensible, un puny americà o un esprai de defensa).

540x306 Diverses armes interceptades durant els escorcolls / MOSSOS Diverses armes interceptades durant els escorcolls / MOSSOS