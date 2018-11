Presó per a l'home que va apunyalar una treballadora dels serveis socials de Salt

El jutge ha enviat a la presó el detingut divendres passat com a suposat autor de l'apunyalament d'una psicòloga del servei d'atenció a les famílies de Salt, segons informen fonts judicials. L'home, de 38 anys i amb diversos antecedents relacionats amb danys al mobiliari dels serveis socials i a propietats dels seus treballadors, ha sigut empresonat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.

La jove agredida, de 28 anys, està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona i evoluciona favorablement després de sortir de l'UCI. La noia va ser apunyalada cap a dos quarts de dues del migdia mentre caminava per la plaça Sant Cugat de Salt amb una altra educadora del centre i, de sobte i sense dir paraula, un individu la va agafar per darrere i li va clavar un ganivet a l'abdomen.

Segons fonts del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, la víctima no havia tingut cap tracte amb l'agressor, però sí que l'havien denunciat diverses vegades per haver punxat les rodes dels cotxes de treballadores socials i haver trencat diverses vegades les vidrieres de la seu dels serveis socials.

Mobilitzacions contra la inseguretat

Aquest dilluns a les dues del migdia s'han concentrat davant l'Ajuntament de Salt els treballadors municipals i els treballadors socials de la comarca del Gironès per mostrar el seu suport a la víctima, psicòloga del servei d'atenció a les famílies, i el seu rebuig a l'agressió i a la situació d'indefensió que viuen des de fa uns dos anys. Els treballadors socials han decidit que fins dijous es concentraran davant l'Ajuntament de Salt a les dues, i per a divendres s'està preparant una concentració unitària de treballadors del sector social de tot Catalunya.

A més, el comitè d'empresa del Consorci de Salut i Benestar Social de Catalunya s'ha reunit avui amb responsables de l'Ajuntament, del Consorci i de la Generalitat per analitzar i adequar a les realitats que pateixen els protocols de riscos i la salut laboral. "Hem de parlar de riscos específics i de protocols de seguretat, hem de tenir un marc de referència per augmentar la seguretat i minimitzar els riscos", ha mantingut la presidenta del comitè d'empresa, Gemma Martínez, que ha assegurat que "no es pot treballar amb por".

Amb les accions que han convocat pretenen "fer pública la realitat que vivim", a Salt i en altres punts de Catalunya, ha indicat Martínez, que ha assegurat que "és un punt d'inflexió per fer visible la situació que vivim de desprotecció i vulnerabilitat davant d'uns usuaris amb perfil de risc".

En aquest sentit, ha afegit que "som la cara visible de l'administració davant una part de la societat que cada vegada està més desesperada, plena de ràbia i de frustració". Per això reclamen tenir un marc normatiu específic per poder protegir els treballadors socials, que ara tenen els mateixos protocols que un administratiu.