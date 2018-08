Presó per a un dels dos detinguts a Mataró per reclutar jihadistes

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha enviat a la presó un dels dos detinguts aquest dimecres a Mataró, al Maresme, per formar part d'una estructura per reclutar jihadistes i enviar-los com a combatents a zones de conflicte. Dels dos detinguts, només un d'ells, El Mostafa B.B, ha passat a disposició judicial, per a qui Pedraz ha decretat l'ingrés a presó preventiva i sense fiança per un delicte d'integració a organització terrorista. Pel que fa al segon arrestat, va quedar en llibertat sense passar davant del jutge.

Segons l'ordre de presó, El Mostafa B.B feia tasques de captació "en una perruqueria que regentava i en domicilis privats, organitzant les reunions" com a "agent actiu" del jihadisme, tant a Mataró, on residia, com a Barcelona i Tarragona. L'home havia estat captat per una cèl·lula salafista que operava entre les ciutats marroquines de Tànger i Salé, i després es va dedicar a captar a altres persones i a mantenir contactes amb integrants d'altres grups jihadistes amb la finalitat d'enviar combatents a Síria.

Entre els indicis contra ell, destaca una comissió rogatòria del Marroc, en la qual un membre de la cèl·lula terrorista l'implica en seguiments i vigilàncies a la perruqueria, així com les intervencions telefòniques, la seva activitat en xarxes socials i les converses per Whatsapp amb un combatent a la zona sirià-iraquiana. També l'incrimina, segons el jutge, la declaració que ha prestat l'altre detingut, que va confessar haver estat captat i adoctrinat per El Mostafa B.B, que havia tractat de radicalitzar la seva família, a més de les mesures de seguretat que aplicava, arribant a utilitzar deu terminals de telèfon.