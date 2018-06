Presó sense fiança per a la jove de 18 anys detinguda per la mort d'un nadó trobat en un edifici de Gràcia

El jutjat d'instrucció 17 de Barcelona en funcions de guàrdia ha dictat aquest dissabte a la tarda presó provisional, comunicada i sense fiança per a la jove de 18 anys que va ser detinguda dijous com a presumpta autora de la mort del nadó que va ser trobat dimarts en un edifici del barri barceloní de Gràcia, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A la noia se l'acusa d'un delicte d'assassinat, ja que, segons les primeres investigacions, hauria llançat el nounat just després d'haver donat a llum. Els fets es remunten a dimarts al matí, quan els agents de seguretat ciutadana del cos de policia autonòmic van rebre l'avís d'una veïna del bloc que deia que havia trobat el cadàver d'un nadó al celobert. Un cop al lloc dels fets, els agents van fer les comprovacions oportunes i van concloure que el nadó havia mort amb poques hores de vida.