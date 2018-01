Presó sense fiança per a tres dels detinguts per la mort violenta d'una dona a Begues

El jutjat d'instrucció número 6 de Gavà (Baix Llobregat) ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a tres dels quatre detinguts per la mort violenta d'una dona a Begues a finals de desembre. La magistrada ha rebut aquest divendres els tres detinguts, que s'han acollit al dret a no declarar. La causa està oberta per homicidi o assassinat, delicte que es concretarà a mesura que avanci la instrucció, segons han assenyalat fonts judicials.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat quatre persones relacionades amb la mort d'aquesta dona, que va ser trobada calcinada el 28 de desembre en un camí de terra de Begues, també al Baix Llobregat. Un dels quatre detinguts va quedar en llibertat aquest dimecres pendent de ser citat a declarar.

L'àrea d'investigació criminal de la regió policial Metropolitana Sud va iniciar una investigació per identificar la víctima, que anava indocumentada i l'estat en què es trobava el cos no ho permetia, i aclarir les circumstàncies de la mort. Dies després de la localització del cos, agents de la policia científica van determinar que la persona morta era una dona de nacionalitat espanyola de 34 anys.



Fruit de la investigació els Mossos van identificar quatre persones pròximes a l'entorn de la víctima que haurien participat en l'homicidi. Els investigadors van establir un dispositiu aquest dimarts que va permetre detenir dos homes i una dona a l'Hospitalet de Llobregat i un altre home a Vilanova i la Geltrú. Tots són de nacionalitat espanyola, d'entre 43 i 31 anys i amb antecedents policials.