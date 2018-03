Desarticulen un grup criminal que abusava sistemàticament d'adolescents fugades de centres de menors a Alacant

Un jutge d'Alacant ha enviat a presó provisional tres dels deu joves d'entre 18 i 21 anys detinguts per integrar un grup criminal que es dedicava, presumptament, a abusar sexualment d'adolescents que s'escapaven de centres de menors. La Policia Nacional els atribueix almenys l'agressió sexual a tres noies, d'entre 14 i 17 anys, una de les quals encara no han pogut localitzar. Quatre dels arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs.

La Fiscalia de Menors també va ordenar l'ingrés aquest dimecres de dos sospitosos més -que tenen menys de 18 anys- en un centre de justícia juvenil. Als detinguts els investiguen per agressió i abusos sexuals, corrupció de menors, tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i robatori amb violència.

Retinguda durant 24 hores en un pis

Segons ha informat la Policia Nacional, una de les víctimes del grup hauria revelat que els detinguts la van tenir tancada durant 24 hores en un pis, on haurien abusat d'ella en repetides ocasions. La investigació va començar arran de la denúncia per la desaparició de les tres adolescents -d'entre 14 i 17 anys-. La va presentar la directora del centre de menors, després de veure que les noies no tornaven a les instal·lacions.

Segons la policia, el grup buscava sempre el mateix perfil de víctimes: noies menors en situació de desemparament que haguessin sortit del centre. Els detinguts enganyaven les adolescents oferint-los drogues, alcohol i diners a canvi que les acompanyessin a un pis, on n'acabaven abusant.

Els agents van escorcollar tres domicilis que servirien al grup com a base d'operacions. La tesi de la policia és que els detinguts vivien d'assaltar habitatges i establiments i de revendre els objectes robats al mercat negre.