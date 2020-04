Presó per al detingut pels assassinats de persones sense sostre a Barcelona

El detingut pels assassinats de persones sense sostre a Barcelona ingressarà a la presó. El jutjat de guàrdia ha decretat presó preventiva i sense fiança per a l'home de 35 anys que els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la matinada a les Planes, a Sant Cugat del Vallès. El jutge el considera responsable de tres de les morts, però no del quart cas que estava sota sospita, que va ser el primer que va passar. De fet, els Mossos estudien la implicació de l'home en aquest quart crim i també en un cinquè, que d'entrada havien descartat i que ara continuen investigant. El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat i la policia li ha atribuït tres crims. En una videoconferència des de la comissaria, l'home ha respost l'interrogatori judicial. Després, el jutge ha decidit enviar-lo a la presó per tres delictes d'assassinat.