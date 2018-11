Presó permanent revisable per a l'autor dels crims de Pioz

El jove acusat d'assassinar els seus tiets, de 39 anys, i els seus cosins d'1 i 4 anys, Patrick Nogueira, ha sigut condemnat avui a presó permanent revisable. El crim va tenir lloc el 18 de setembre del 2016 al petit municipi de Pioz, a la província de Guadalajara.

La magistrada presidenta del judici amb Tribunal del Jurat del cas Pioz, María Elena Mayor Rodrigo, va fer la lectura pública de la sentència després del judici celebrat contra Nogueira, en el qual va ser declarat culpable d'assassinat amb intencionalitat, acarnissament amb els menors i sense cap atenuant.

La magistrada ha sentenciat l'acusat a 25 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria de la seva tieta Janaina i a tres condemnes de presó permanent, dues pels dos assassinats amb acarnissament i per l'especial vulnerabilitat en el cas dels nens i una tercera per l'assassinat del seu oncle Marcos.

Pel cas de l'oncle s'ha fixat presó permanent revisable perquè, tot i que es tracta d'un assassinat amb traïdoria, és el quart dels assassinats i, per tant, ja es considera assassinat múltiple. L'acusat ha escoltat la sentència per videoconferència des de la presó i no ha mostrat cap reacció en conèixer la condemna.