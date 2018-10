Pressió a PDECat i PSC per 'salvar' la multiconsulta a Barcelona

Nou capítol del serial de la multiconsulta a Barcelona. Tornen els informes creuats i els missatges de pressió. El ple d'aquest divendres decidirà si estima l'informe dels serveis jurídics municipals que defensa que la votació que el 10 d'abril passat va tombar les dues preguntes que s'havien d'incloure en aquesta gran consulta no es va cenyir al reglament de participació ciutadana del consistori perquè els grups que s'hi van oposar només podien sostenir el seu vot contrari aferrant-se a arguments jurídics i no polítics. I no ho van fer. Si el ple estima aquest recurs, les dues preguntes, que ja havien recollit les signatures necessàries, quedaran automàticament incloses altra vegada en la multiconsulta, que se celebraria ja al mandat següent. Es tracta de les qüestions sobre el possible canvi de nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo –en record del noi que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca– i sobre la municipalització de l'aigua, que és, segons les entitats i l'equip d'Ada Colau, el punt que ha desencadenat totes les reticències perquè hauria posat en alerta Agbar. Avui uns i altres han posat el focus en el PDECat i el PSC, que en el seu moment es van oposar a les preguntes i que encara no han fet públic el seu vot en el proper ple, mentre que la CUP i ERC ja han avançat que hi votaran a favor.

Els portaveus de les dues iniciatives ciutadanes i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona els han instat avui a decidir si estan al costat de PP o Cs, que ja han avançat que tornaran a oposar-se a les preguntes, o de la "democràcia". I les dues formacions asseguren que analitzen els últims estudis demanats abans de posicionar-se. "Estem vivint un vodevil que no ens mereixem", ha denunciat la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, que ha remarcat que la decisió que prengui divendres el ple obre la porta a poder presentar, el mandat que ve, la millor multiconsulta possible. Segons les entitats, el fet que la CUP decidís, finalment, oposar-se a la pregunta sobre l'aigua perquè entenia que calia tirar pel dret va fer que altres partits que havien dit que no s'hi oposarien canviessin de vot. I també han apuntat a les "pressions" que hauria exercit Agbar com a factor determinant.

La regidora de Participació, Gala Pin, ha alertat, en la mateixa línia que les entitats, que el que està en joc és la "democràcia municipal" i ha apel·lat directament al PDECat, a qui ha dit que no s'entendria que "posés en perill el dret a decidir", i al PSC, de qui ha dit que sempre han avalat la participació ciutadana. El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, ha assegurat que ells sempre estan al costat de la democràcia però ha criticat la manera com l'equip de Colau ha portat el projecte i ha assegurat que el fet que la multiconsulta ja no es pugui fer aquest mandat és un "fracàs" de l'alcaldessa, mentre que els socialistes estan pendents de revisar els informes sobre la votació que han demanat al secretari municipal.